Με ανακοίνωσή της η Φιορεντίνα ενημέρωσε ότι ο Ντανιέλε Πράντε, που εκτελούσε χρέη αθλητικού διευθυντή, αποτελεί παρελθόν.

Η Φιορεντίνα ανακοίνωσε την κοινή συμφωνία με τον τεχνικό διευθυντή της, Ντάνιελε Πράντε, για τη λήξη της συνεργασίας τους. Η εξέλιξη αυτή επισημοποιήθηκε μέσω ανακοίνωσης του συλλόγου, με τον ισχυρό άνδρα της ομάδας, Ρόκο Κομίσο, να εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τον Ιταλό για τη συνολική προσφορά του στους Βιόλα.

Η ανακοίνωση τονίζει ότι η απόφαση πάρθηκε σε πνεύμα αμοιβαίας εκτίμησης και σεβασμού, καθώς ο Πράντε υπηρέτησε τη Φιορεντίνα τα τελευταία έξι χρόνια έχοντας καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση των μεταγραφών και τη στελέχωση της ομάδας.

Η ενημέρωση της ομάδας:

«Η Φιορεντίνα ανακοινώνει πως κοινή συναινέσει αποφασίστηκε να ολοκληρωθεί η επαγγελματική συνεργασία με τον Αθλητικό διευθυντής, Ντανιέλε Πράντε.

Ο πρόεδρος της ομάδας, Ρόκο Κομίσο, η σύζυγός του Κάθριν, όπως και ο Γενικός Διευθυντής Αλεσάντρο Φεράρι, τον ευχαριστούν για τα χρόνια που συνεργάστηκαν με πάθος και επαγγελματισμό. Με μεγάλο σεβασμό και αγάπη ευχόμαστε στον Ντανιέλε ό,τι καλύτερο για το μέλλον του».