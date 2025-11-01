Φιορεντίνα: Αποχώρησε ο αθλητικός διευθυντής της, Ντανιέλε Πράντε
Η Φιορεντίνα ανακοίνωσε την κοινή συμφωνία με τον τεχνικό διευθυντή της, Ντάνιελε Πράντε, για τη λήξη της συνεργασίας τους. Η εξέλιξη αυτή επισημοποιήθηκε μέσω ανακοίνωσης του συλλόγου, με τον ισχυρό άνδρα της ομάδας, Ρόκο Κομίσο, να εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τον Ιταλό για τη συνολική προσφορά του στους Βιόλα.
Η ανακοίνωση τονίζει ότι η απόφαση πάρθηκε σε πνεύμα αμοιβαίας εκτίμησης και σεβασμού, καθώς ο Πράντε υπηρέτησε τη Φιορεντίνα τα τελευταία έξι χρόνια έχοντας καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση των μεταγραφών και τη στελέχωση της ομάδας.
Η ενημέρωση της ομάδας:
«Η Φιορεντίνα ανακοινώνει πως κοινή συναινέσει αποφασίστηκε να ολοκληρωθεί η επαγγελματική συνεργασία με τον Αθλητικό διευθυντής, Ντανιέλε Πράντε.
Ο πρόεδρος της ομάδας, Ρόκο Κομίσο, η σύζυγός του Κάθριν, όπως και ο Γενικός Διευθυντής Αλεσάντρο Φεράρι, τον ευχαριστούν για τα χρόνια που συνεργάστηκαν με πάθος και επαγγελματισμό. Με μεγάλο σεβασμό και αγάπη ευχόμαστε στον Ντανιέλε ό,τι καλύτερο για το μέλλον του».
ACF Fiorentina comunica, di comune accordo, di aver interrotto in data odierna il rapporto professionale con il Direttore Sportivo Daniele Pradè.— ACF Fiorentina (@acffiorentina) November 1, 2025
Comunicato ufficiale: https://t.co/aZFTyYWKvb pic.twitter.com/82DgxMbHQ1
