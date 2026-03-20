Γνωστά έγιναν τα ζευγάρια για τα προημιτελικά του Conference League, εκεί όπου η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Ράγιο Βαγιεκάνο σε διπλές μάχες για μια θέση στην τετράδα.

Η ΑΕΚ μπορεί να μην παρουσιάστηκε σοβαρή απέναντι στην Τσέλιε για τη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας, αλλά... γλίτωσε παρά την ήττα με 2-0. Με κληρονομιά άλλωστε την τεσσάρα στη Σλοβενία η ήττα αποδείχθηκε ανώδυνη, με την Ένωση να παίρνει την πρόκριση στα προημιτελικά του Conference League, όπου θα αντιμετωπίσει τη Ράγιο Βαγιεκάνο.

Το μεταξύ τους αντάμωμα βέβαια δεν είναι το μοναδικό που προέκυψε από τη βραδιά. Έξι ακόμα ομάδες συγκεκριμένα προχώρησαν στους «8» της διοργάνωσης με τα ζευγαρώματα για τον επόμενο γύρο του θεσμού να διαμορφώνονται ως εξής:

Κρίσταλ Πάλας - Φιορεντίνα

Σαχτάρ Ντόνετσκ - Άλκμααρ

Ράγιο Βαγιεκάνο - ΑΕΚ

Μάιντζ - Στρασβούργο

Τα πρώτα παιχνίδια για τη φάση των προημιτελικών του Conference League είναι προγραμματισμένα για τις 9 Απριλίου, ενώ οι ρεβάνς θα διεξαχθούν μια εβδομάδα αργότερα στις 16 του ίδιου μήνα.

Εφόσον η ΑΕΚ καταφέρει να περάσει το εμπόδιο των Μαδριλένων θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τον νικητή του Μάιντζ-Στρασβούργο, ενώ το έτερο ζευγάρι θα προκύψει από τους νικητές των ματς Κρίσταλ Πάλας - Φιορεντίνα και Άλκμααρ - Σαχτάρ Ντόνετσκ.