Τα ιταλικά Μέσα κάνουν λόγο για λύση της συνεργασίας ανάμεσα σε Φιορεντίνα και Στέφανο Πιόλι μετά την ήττα από τη Λέτσε.

Η Φιορεντίνα φαίνεται να προχώρησε στην απόλυση του Στέφανο Πιόλι μετά τη νέα ήττα από τη Λέτσε στη Φλωρεντία (0-1). Όπως μετέδωσε ο Ντι Μάρτζιο, οι Βιόλα ανακοίνωσαν την απόφασή τους στον Ιταλό τεχνικό, ο οποίος αποχωρεί ύστερα από μόλις δέκα αγώνες στη Serie A, με απολογισμό τέσσερις ισοπαλίες κι έξι ήττες.

Η διοίκηση της Φιορεντίνα αποφάσισε, μάλιστα, να κρατήσει όλη την ομάδα «κλεισμένη» στο Viola Park για μερικές ημέρες, με τους παίκτες να μην επιστρέφουν στα σπίτια τους μέχρι το επόμενο παιχνίδι. Την καθοδήγησή τους προσωρινά αναλαμβάνει ο προπονητής της ομάδας Νέων, Ντανιέλε Γκαλόπα, έως ότου βρεθεί η μόνιμη λύση.

Σύμφωνα με τον έγκριτο Ιταλό ρεπόρτερ, ήδη υπάρχουν επαφές με τον Πάολο Βανόλι, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται ψηλά στη λίστα των αντιπάλων της ΑΕΚ, ωστόσο για να αναλάβει θα πρέπει πρώτα να λύσει το συμβόλαιό του με την Τορίνο.