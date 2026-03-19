Η Φιορεντίνα ζορίστηκε στην Πολωνία, αλλά επικράτησε ξανά επί της Ράκοφ και προκρίθηκε στους «8» του Conference League. Τσέκαρε το εισιτήριο και η Μάιντζ.

Ράκοφ - Φιορεντίνα 1-2

Παιδεύτηκε στην Πολωνία η Φιορεντίνα, αλλά απέφυγε τις εκπλήξεις και με το τελικό 2-1 απέναντι στη Ράκοφ προκρίθηκε στα προημιτελικά του Conference League. Μετά από ένα άσφαιρο πρώτο μέρος, οι γηπεδούχοι αιφνιδίασαν τους Ιταλούς με την έναρξη της επανάληψης και προηγήθηκαν στο 46΄με τον Στρούσκι ισοφαρίζοντας το σκορ του πρώτου αγώνα. Οι Βιόλα ωστόσο δεν πανικοβλήθηκαν και ισοφάρισαν με τον Εντούρ στο 69΄, ενώ στην τελευταία φάση του αγώνα ολοκλήρωσαν την ανατροπή όταν ο Πόνγκρασιτς είδε τον τερματοφύλακα εκτός εστίας και σκόραρε με πλασέ από τη γραμμή του κέντρου.

Μάιντζ - Σίγκμα Όλομουτς 2-0

Την ίδια ώρα η Μάιντζ έκανε το καθήκον της στη Γερμανία, καθώς υπέταξε με 2-0 τη Σίγκμα Όλομουτς μετά το 0-0 της Τσεχίας και τσέκαρε με τη σειρά της το εισιτήριο για τους «8». Οι Γερμανοί άνοιξαν το σκορ με το... καλησπέρα του β΄μέρους, όταν στο 46΄ο Πος έκανε το 1-0. Στο 76΄η αποβολή του Μπαράτ απλοποίησε ακόμα περισσότερο τα πράγματα για τους γηπεδούχους, οι οποίοι έφτασαν στο 2-0 έξι λεπτά αργότερα με τον Σιέμπ για το τελικό 2-0 που τους έστειλε στην επόμενη φάση.