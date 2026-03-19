Conference League: Στους «8» με ζόρι η Φιορεντίνα, μαζί της και η Μάιντζ
Ράκοφ - Φιορεντίνα 1-2
Παιδεύτηκε στην Πολωνία η Φιορεντίνα, αλλά απέφυγε τις εκπλήξεις και με το τελικό 2-1 απέναντι στη Ράκοφ προκρίθηκε στα προημιτελικά του Conference League. Μετά από ένα άσφαιρο πρώτο μέρος, οι γηπεδούχοι αιφνιδίασαν τους Ιταλούς με την έναρξη της επανάληψης και προηγήθηκαν στο 46΄με τον Στρούσκι ισοφαρίζοντας το σκορ του πρώτου αγώνα. Οι Βιόλα ωστόσο δεν πανικοβλήθηκαν και ισοφάρισαν με τον Εντούρ στο 69΄, ενώ στην τελευταία φάση του αγώνα ολοκλήρωσαν την ανατροπή όταν ο Πόνγκρασιτς είδε τον τερματοφύλακα εκτός εστίας και σκόραρε με πλασέ από τη γραμμή του κέντρου.
Μάιντζ - Σίγκμα Όλομουτς 2-0
Την ίδια ώρα η Μάιντζ έκανε το καθήκον της στη Γερμανία, καθώς υπέταξε με 2-0 τη Σίγκμα Όλομουτς μετά το 0-0 της Τσεχίας και τσέκαρε με τη σειρά της το εισιτήριο για τους «8». Οι Γερμανοί άνοιξαν το σκορ με το... καλησπέρα του β΄μέρους, όταν στο 46΄ο Πος έκανε το 1-0. Στο 76΄η αποβολή του Μπαράτ απλοποίησε ακόμα περισσότερο τα πράγματα για τους γηπεδούχους, οι οποίοι έφτασαν στο 2-0 έξι λεπτά αργότερα με τον Σιέμπ για το τελικό 2-0 που τους έστειλε στην επόμενη φάση.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.