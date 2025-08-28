Μίλαν, μεταγραφές: Συμφώνησε με Ενκουνκού και διαπραγματεύεται με Τσέλσι
Ένα βήμα πιο κοντά στην έξοδο από την Τσέλσι βρίσκεται ο Κρίστοφερ Ενκουνκού. Ο Γάλλος άσος που είναι από τις αρχές του καλοκαιριού εκτός πλάνων του Έντσο Μαρέσκα, ήρθε σε προφορική συμφωνία με τη Μίλαν.
Όπως μετέδωσε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο 27χρονος έδωσε τα χέρια με τους «Ροσονέρι» για συνεργασία πέντε ετών, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για να ενταθούν οι επαφές των δυο συλλόγων για τη μεταγραφή του στην ομάδα της Serie A. Ο Ενκουνκού βρέθηκε και στο στόχαστρο της Μπάγερν Μονάχου, ωστόσο φαίνεται πως η υπόθεση θα κλείσει θετικά για την ομάδα του Μαξ Αλέγκρι, αφού πολλαπλά ρεπορτάζ αναφέρουν ότι τα δυο κλαμπ είναι κοντά σε deal για περίπου 45 εκατ. ευρώ.
Οι «μπλε» του Λονδίνου απέκτησαν τον Γάλλο πίσω στο 2023 έναντι 60 εκατ. ευρώ από τη Λειψία, ωστόσο ο ίδιος ποτέ δεν απέδωσε τα όσα περίμεναν, έχοντας καταγράψει 18 γκολ και 5 ασίστ σε 62 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις.
🚨🔴⚫️ Christopher Nkunku and AC Milan, the agreement on five year deal is done as revealed.
Nkunku wants AC Milan and talks with Chelsea are underway, continuing today. pic.twitter.com/T8naHo1rOn— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2025
