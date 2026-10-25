Η Μίλαν επικράτησε 2-0 της Ουντινέζε εκτός έδρας και πλησίασε την κορυφή της Serie A.

Η Μίλαν άφησε πίσω της την τριάρα από την Μπόρνμουθ, επικράτησε 2-0 της Ουντινέζε στο «Φρίουλι» και πλησίασε στο -4 από την κορυφή της Serie A. Eξι συνεχόμενες ήττες στo πρωτάθλημα σημείωσε η Ουντινέζε, η οποία βρίσκεται στο όριο της επικίνδυνης ζώνης.

Η Μίλαν δεν χρειάστηκε πολύ χρόνο για να επιβάλει τον ρυθμό της, καθώς κατάφερε να πάρει προβάδισμα σχεδόν με το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Στο 6ο λεπτό ο Λούκα Μόντριτς εκτέλεσε πανέξυπνα και γρήγορα ένα φάουλ, στέλνοντας την μπάλα στην πλάτη της άμυνας, εκεί όπου ο Πούλισικ πέτυχε το 1-0. Η Ουντινέζε προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά ο Μενιάν είχε μεγάλη επέμβαση στην προσπάθεια του Καμαρά.

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να αναζητούν το δεύτερο γκολ, με τον Μπαρτεζάγκι να αστοχεί απο πλεονεκτική θέση, ενώ ο Τομόρι δεν κατάφερε να αξιοποιήσει το γύρισμα του Πούλισικ. Η μεγαλύτερη ευκαιρία της Μίλαν για το 2-0 στο πρώτο ημίχρονο σημειώθηκε στο 40ό λεπτό. Ο Τομόρι γύρισε την μπάλα από τα δεξιά, όμως τόσο ο Πούλισικ όσο και ο Μπαρτεζάγκι δεν κατάφεραν να τη στείλουν στα δίχτυα.

Η επιστροφή του Τζανιόλο στη δράση αποτέλεσε μια θετική εξέλιξη για την Ουντινέζε, όμως οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να αποτρέψουν το δεύτερο γκολ της Μίλαν. Στο 65' ο Χάτσινσον έστρωσε την μπάλα στον Γιασάρι, ο οποίος επιχείρησε ένα χαμηλό σουτ από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, ο Οκόγε απέκρουσε αδύναμα και ο Χάτσινσον από κοντά πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Μίλαν. Οι Ροσονέρι άγγιξε και τρίτο γκολ, αλλά το σουτ του Ράμος κατέληξε στο δοκάρι.