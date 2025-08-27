Σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ ο Κόνραντ Χάρντερ δεν θα μετακομίσει από τη Σπόρτινγκ στη Μίλαν, οπότε αυτό ενδέχεται να επηρεάσει το ενδιαφέρον των Πορτογάλων για τον διεθνή φορ του Παναθηναϊκού Φώτη Ιωαννίδη.

Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκάθαρη στάση για τον Φώτη Ιωαννίδη.

Ο 25χρονος διεθνής φορ θα πουληθεί μόνο αν ικανοποιηθεί ο σύλλογος κι αν η πρόταση κάθε ενδιαφερόμενου κυμαίνεται κοντά στα 25 εκατ. ευρώ. Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η οποία αγόρασε τον Βαγιαννίδη από το τριφύλλι έβαλε στο μάτι ξανά τον Φώτη Ιωαννίδη, προχώρησε τις επαφές και τα πορτογαλικά ΜΜΕ ανέφεραν πριν δύο μέρες ότι υπάρχει συμφωνία, κάτι που δεν είχε καμία δόση αλήθειας και προκάλεσε έντονο εκνευρισμό και στους πράσινους.

Στην Ιταλία, ωστόσο, προέκυψε μία είδηση ότι ο Κόνραντ Χάρντερ δεν θα πουληθεί τελικά στη Μίλαν. Ο 20χρονος Νορβηγός στράικερ της Σπόρτινγκ ήταν μία ανάσα από τον ιταλικό σύλλογο και φυσικά τα «λιοντάρια» αναζητούσαν τον αντικαταστάτη του, με τον Ιωαννίδη να ήταν στις προτεραιότητες. Η Gazzetta dello Sport, λοιπόν, έγραψε ότι η μεταγραφή του Χάρντερ οδεύει προς «ναυάγιο». Και στέκεται και στο ενδιαφέρον των Πορτογάλων για τον Έλληνα άσο του τριφυλλιού, τονίζοντας ότι δημιουργείται ένα ντόμινο.

Αναλυτικά το σημερινό δημοσίευμα της Gazzetta dello Sport. «Απομένει ελάχιστος χρόνος μέχρι τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου και η Μίλαν δεν προτίθεται πλέον να περιμένει άλλο τις απαιτήσεις της Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ο χρόνος πιέζει τόσο πολύ που οι Ροσονέρι δεν μπορούν να επιτρέψουν στον εαυτό τους να εξαρτώνται από τις καθυστερήσεις τρίτων. Με άλλα λόγια: ναυαγεί η υπόθεση Χάρντερ, δηλαδή η προσπάθεια απόκτησης του επιθετικού της Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Η Μίλαν δεν θέλει να περιμένει άλλο τις... συμπτώσεις και τις ανάγκες του πορτογαλικού συλλόγου και αποφάσισε να στραφεί σε άλλες λύσεις για την ενίσχυση της επίθεσης.

Η μεταγραφή δεν έχει «χαλάσει» οριστικά, αλλά εκτός απροόπτου, αυτή φαίνεται να είναι η κατάληξη. Εξάλλου, σύμφωνα με πληροφορίες, ο παίκτης και οι εκπρόσωποί του άλλαξαν τους όρους, αυξάνοντας τις απαιτήσεις.

Η Μίλαν περίμενε, επειδή η Σπόρτινγκ Λισαβόνας σκοπεύει να αφήσει τον παίκτη μόνο όταν εξασφαλίσει πως έχει βρει τον αντικαταστάτη του. Το κλασικό «ντόμινο». Μια απολύτως λογική απαίτηση όταν η μεταγραφική περίοδος πλησιάζει στο τέλος της και δεν υπάρχει περιθώριο ρίσκου για να μείνει η ομάδα αποδυναμωμένη. Όμως υπάρχουν και οι ανάγκες του συλλόγου που αγοράζει.

Η Σπόρτινγκ περιμένει να κλείσει τη συμφωνία με τον Παναθηναϊκό για τον Ιωαννίδη: απομένουν λεπτομέρειες για την οριστική συμφωνία, και οι «πράσινοι» της Αθήνας θα τον αφήσουν μόνο μετά τον αγώνα με τη Σαμσουνσπόρ για τα προκριματικά του Europa League, που είναι προγραμματισμένος για το βράδυ της Πέμπτης.

Ένα γερό «ντόμινο», αν σκεφτεί κανείς πως ο Παναθηναϊκός για να αντικαταστήσει τον Ιωαννίδη έχει βάλει στο στόχαστρο τον Ταρεμί. Αλλά πρόκειται για ένα ντόμινο που δεν καθησυχάζει καθόλου τη Μίλαν: υπάρχουν πάρα πολλά κομμάτια που πρέπει να ταιριάξουν. Γι’ αυτό και επιλέγουν να στραφούν σε άλλους παίκτες, ενώ επιπλέον προέκυψε και το θέμα με τις αυξημένες οικονομικές απαιτήσεις από πλευράς Χάρντερ και μάνατζέρ του.

Για τον Χάρντερ, είχε διαμορφωθεί μια συμφωνία με τη Σπόρτινγκ στα 23 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους, ενώ ο παίκτης επρόκειτο να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με 1,5 εκατομμύριο ευρώ ετησίως. Όμως το ρολόι μετράει αντίστροφα και το περιορισμένο χρονικό περιθώριο ώθησε τη Μίλαν να αλλάξει στόχο».

Η εξέλιξη με τον Χάρντερ, αν είναι οριστικά αρνητική, λογικά θα επηρεάσει το ενδιαφέρον της Σπόρτινγκ για τον Ιωαννίδη. Αν δεν γίνει η πώληση του Νορβηγού, τότε ένα σενάριο είναι ν' αποσύρει το ενδιαφέρον της η πορτογαλική ομάδα ή να επιχειρήσει να τον αποκτήσει με χρήματα που δεν ικανοποιούν τον Παναθηναϊκό, από τη στιγμή που θα παραμείνει στο ρόστερ ο Χάρντερ. Οπότε ο Ιωαννίδης θα συνεχίσει να είναι πράσινος. Αν δεν πουληθεί, άλλωστε, δεν θα έχει και νόημα να πάρει επιθετικό «πρώτης γραμμής» ο Παναθηναϊκός.