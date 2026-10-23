Έτοιμη να καταβάλει ένα γενναιόδωρο ποσό για επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος είναι η Μίλαν, σύμφωνα με ρεπορτάζ.

Η Μίλαν είναι σε επικοινωνία με τον Μάρκους Κρέσε, ώστε να γίνει επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος. ε τις δύο πλευρές να αναμένεται να καθίσουν ξανά στο τραπέζι ώστε να «κλειδώσει» το deal.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, οι συζητήσεις ανάμεσα στον γερμανό παράγοντα και τους «ροσονέρι» συνεχίζονται, χωρίς όμως να έχουν μπει ακόμη στην τελική ευθεία. Παράλληλα, δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επικοινωνία ανάμεσα στη Μίλαν και την Άιντραχτ Φρανκφούρτης όπου ανήκει τυπικά ο 46χρονος Γερμανός.

🚨⏳ Markus Krösche and AC Milan have been in contact. New talks are planned. As of now, there is no agreement in place. No advanced negotiations between Krösche/Milan either, despite other reports this week. No negotiations between the clubs yet. A fee of €5-7m would be required due to a new release clause, as revealed. Krösche is planning to take a short break first. A fresh start from January is possible. Milan project appeals to him. @SkySportDE 🇩🇪 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 23, 2026

Αξίζει να αναφέρουμε πως ο Κρέσε αποχώρησε από τη θέση του στην Άιντραχτ με δική του επιθυμία, ωστόσο η συμφωνία του με τον γερμανικό σύλλογο εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ. Αυτό σημαίνει ότι όποια ομάδα θελήσει να τον προσλάβει πριν από το καλοκαίρι του 2027 θα πρέπει να καταβάλει ένα ποσό της τάξης των 5 έως 7 εκατομμυρίων ευρώ.

Ωστόσο όπως αναφέρουν σχετικά ρεπορτάζ η Μίλαν βλέπει στο πρόσωπο του τον άνθρωπο που μπορεί να αναλάβει τη θέση του επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος, έχοντας κεντρικό ρόλο στον μεταγραφικό σχεδιασμό και στη διαμόρφωση της ομάδας για τα επόμενα χρόνια.