Χάος με διαιτητή τον Φωτιά στο Μπόρνμουθ - Μίλαν: Δύο πέναλτι μέχρι το 30', κόκκινη στον τερματοφύλακα και με 10 οι Ροσονέρι

Απίθανα πράγματα στο Vitality Stadium, με τον διαιτητή Φωτιά να δίνει δυο πέναλτι υπέρ της Μπόρνμουθ στα πρώτα 30 λεπτά και να αποβάλλει τον Μενιάν της Μίλαν.

Απίστευτες σκηνές στο «Vitality Stadium», με τον Έλληνα διαιτητή, Βασίλη Φωτιά να καταλογίζει δύο πέναλτι υπέρ της Μπόρνμουθ και να αποβάλλει τον Μάικ Μενιάν της Μίλαν μέσα στα πρώτα 30 λεπτά της αναμέτρησης.

Στο 6ο λεπτό, ο Τάβερνιερ σέντραρε από τα δεξιά, ο Εβανίλσον έπιασε την κεφαλιά και η μπάλα προσέκρουσε στο χέρι του Ντε Βίντερ. Ο Φωτιάς εξέτασε τη φάση στο μόνιτορ και υπέδειξε την άσπρη βούλα. Ο Κλάιφερτ δεν αστόχησε και πέτυχε το 1-0.

Στο 27ο λεπτό, ο Έλληνας διαιτητής καταλόγισε δεύτερο πέναλτι, αποβάλλοντας παράλληλα με απευθείας κόκκινη κάρτα τον Μενιάν, ο οποίος χτύπησε με τα χέρια στο πρόσωπο τον Άνταμς πριν από την εκτέλεση κόρνερ. Η απόφαση επιβεβαιώθηκε μέσω VAR, αφήνοντας τους Ροσονέρι με δέκα ποδοσφαιριστές. O Tάβερνιερ δεν αστόχησε και σημείωσε το 2-0.