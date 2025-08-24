Αλέγκρι: «Κέρδισε δίκαια η Κρεμονέζε, δεν γίνεται να δεχόμαστε δύο γκολ ανά παιχνίδι»

Ο τεχνικός της Μίλαν, Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, εμφανίστηκε απογοητευμένος μετά την ήττα-σοκ από την Κρεμονέζε, στην πρεμιέρα της Serie A. Μίλησε για έλλειψη συγκέντρωσης.

Μετά την ήττα της Μίλαν από την Κρεμονέζε (1-2) στο Σαν Σίρο, ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι δεν μάσησε τα λόγια του. Ο προπονητής των «ροσονέρι», που φέτος έχει μια... «χρυσή ευκαιρία» χωρίς ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, είδε την ομάδα του να χάνει από την πρώτη αγωνιστική από τη νεοφώτιστη και δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα λόγια του μετά τη σέντρα.

Πιο συγκεκριμένα ο Αλέγκρι τόνισε ανέφερε την αδυναμία στην άμυνα των Μιλανέζων: «Κάναμε πολλές τελικές, αλλά τη διαφορά την κάνει η "κακία" τόσο στο πώς επιτίθεσαι όσο και στο πώς αμύνεσαι. Δεχθήκαμε δύο γκολ που θα μπορούσαν να αποφευχθούν με μεγαλύτερη προσοχή. Ευτυχώς είναι μόνο η πρώτη αγωνιστική και έχουμε χρόνο να δουλέψουμε. Δεν έχει νόημα να βγάλουμε τώρα συμπεράσματα για το ρόστερ. Μέχρι στιγμής η δουλειά μας ήταν καλή.Χρειάζεται να βελτιώσουμε την αντίληψη του κινδύνου δεν την έχουμε. Δεν γίνεται στην περιοχή να είμαστε πέντε εναντίον τριών και να πηδάει μόνος του ο αντίπαλος για κεφαλιά».

Όσον αφορά την Κρεμονέζε ο 58χρονος τεχνικός ανέφερε μεταξύ άλλων: «Βρήκαμε απέναντί μας μια σκληρή ομάδα, που κέρδισε δίκαια. Εμείς κάναμε δύο καθοριστικά λάθη που μας στοίχισαν. Πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο σ' αυτές τις καταστάσεις. Δεν γίνεται να δεχόμαστε δύο γκολ ανά παιχνίδι. Όχι τόσο εύκολα γκολ».