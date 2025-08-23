Παρ'ότι ο Βίκτορ Μπόνιφεϊς ήταν έτοιμος να γίνει Ροσονέρο, η Μίλαν καλείται να αποφασίσει αν θα προχωρήσει τη μεταγραφή του, μετά από πρόβλημα που προέκυψε στα ιατρικά του Νιγηριανού.

Συμφωνία συλλόγων, συμφωνία παίκτη και συλλόγου, όλα έτοιμα. Κι όμως, ο Βίκτορ Μπόνιφεϊς ίσως τελικά να μη γίνει Ροσονέρο. Μίλαν και Μπάγερ Λεβερκούζεν τα είχαν βρει σε όλα για τον δανεισμό του Νιγηριανού φορ, ο οποίος ταξίδεψε στην Ιταλία για την επισημοποίηση του deal.

Στο τελευταίο βήμα ωστόσο, προέκυψε ένα σημαντικό πρόβλημα που έβαλε την υπόθεση στον «πάγο». Τουλάχιστον προς το παρόν. Όπως μετέδωσε ο Βέλγος δημοσιογράφος, Σάσα Ταβολιέρι, στα ιατρικά του Μπόνιφεϊς εντοπίστηκε ένα ζήτημα στο γόνατό του που περιέπλεξε την υπόθεση. Οι γιατροί της Μίλαν ενημέρωσαν τη διοίκηση του συλλόγου για την κατάσταση του ποδοσφαιριστή και πλέον το club καλείται να αποφασίσει τι θα κάνει.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Μίλαν δεν έχει αποφασίσει τίποτα προς το παρόν, δεν αποκλείεται εν τέλει να κάνει δικό της τον Μπόνιφεϊς, ωστόσο αναμένεται να λάβει την τελική της απόφαση εντός 24 ωρών, ενώ ψάχνεται στην αγορά και για άλλες περιπτώσεις φορ, όπως ο Κόνραντ Χάρντερ της Σπόρτινγκ.