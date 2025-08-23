Μίλαν - Κρεμονέζε 1-2: Με το αριστερό στη (νέα) εποχή Αλέγκρι
Το χειρότερο δυνατό ξεκίνημα στη Serie A είναι γεγονός για τη Μίλαν. Στην επιστροφή Αλέγκρι στην τεχνική ηγεσία, η Μίλαν υπέστη ήττα-σοκ στο «Σαν Σίρο» από την Κρεμονέζε με 2-1 και ξεκίνησε με το αριστερό στη νέα εποχή. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με με κεφαλιά του Μπασιρότο στο 28΄, όμως η Μίλαν βρήκε την απάντηση στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους με κοντινή κεφαλιά του Πάβλοβιτς από μπαλιά του Εστουπινιάν.
Η Μίλαν ξεκίνησε καλά στο β΄μέρος αλλά δεν βρήκε το γκολ και τελικά το πλήρωσε από μια στιγμή ατόφιας μαγείας. Στο 61΄ο Μπονατσόλι με ένα φανταστικό γυριστό νίκησε τον Μενιάν κι έγραψε το 2-1 για την Κρεμονέζε, που κατάφερε να υπερασπιστεί το υπέρ της αποτέλεσμα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.
Μίλαν (Μασιμιλιάνο Αλέγρκι): Μενιάν, Τομόρι (65΄Τσουκουέζε), Γκάμπια, Πάβλοβιτς, Σαλεμάκερς, Φοφανά, Μόντριτς (74΄Τζασάρι), Λόφτους-Τσικ, Εστουπινιάν (46΄Χιμένες), Χιμένες, Πούλισικ
Ντεμπούτο Γκασπερίνι με τρίποντο στη Ρόμα
Σε πλήρη αντιδιαστολή κινήθηκε το ντεμπούτο Γκασπερίνι στον πάγκο της Ρόμα, η οποία λύγισε με 1-0 τη Μπολόνια στο «Ολίμπικο» για μια ιδανική πρεμιέρα. Το μοναδικό γκολ του αγώνα σημείωσε ο Φράνκα στο 53΄, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το λάθος στην αντίπαλη άμυνα και πλάσαρε στο τετ-α-τετ για το τελικό 1-0.
