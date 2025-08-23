Τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του ψάχνει ο Ραμπιό, ο οποίος έφυγε κακήν κακώς από τη Μαρσέιγ μετά το επεισόδιο με τον Ρο. Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, Νάπολι και Μίλαν εξετάζουν την περίπτωσή του.

Δεν άντεξε πολύ στη Μασσαλία ο Αντριάν Ραμπιό. Ο ιδιόρρυθμος χαφ τα... έκανε ρημαδιό και, όπως αναμενόταν, αποτελεί ήδη παρελθόν από τη Μαρσέιγ, μετά τον καβγά του με τον Τζόναθαν Ρο στα αποδυτήρια.

Η ένταση, όπως λέγεται, ξέφυγε εκτός ελέγχου, με τους δύο παίκτες να πιάνονται στα χέρια και τη διοίκηση να αποφασίζει την άμεση απομάκρυνσή τους από την πρώτη ομάδα.

Ο Ραμπιό, που έτσι κι αλλιώς δεν είχε δέσει ποτέ πραγματικά με τη Μαρσέιγ, πλέον ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και η αγορά της Ιταλίας δείχνει ήδη πρόθυμη να του ανοίξει την πόρτα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από ιταλικά Μέσα, τόσο η Νάπολι όσο και η Μίλαν έχουν κάνει διερευνητικές επαφές για την περίπτωσή του. Οι δύο σύλλογοι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και δεν αποκλείεται να κινηθούν επίσημα μέσα στις επόμενες ημέρες.

Άλλωστε, ο Ραμπιό έχει αφήσει καλό «όνομα» στη Serie A από τη θητεία του στη Γιουβέντους, όπου αγωνίστηκε από το 2019 μέχρι το 2024, με γεμάτες χρονιές.