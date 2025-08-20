Η οικογένεια Ραμπιό μέσω του δικηγόρου της εξέφρασε τις αμφιβολίες της για το αν το ξύλο του παίκτη με τον Ρο ήταν ο πραγματικός λόγος που απομακρύνθηκε άμεσα από την ομάδα.

Η υπόθεση του ξύλου μεταξύ Αντριέν Ραμπιό και Τζόναθαν Ρο στη Μαρσέιγ έχει προκαλέσει διχασμό στο γαλλικό ποδόσφαιρο. Οι δυό τους είναι προς αποχώρηση από την ομάδα μετά το περιστατικό στα αποδυτήρια, κάτι το οποίο επιβεβαίωσε ο ίδιος ο σύλλογος με ανακοίνωσή του.

Ωστόσο, ο δικηγόρος της οικογένειας Ραμπιό, Ρομουάλντ Παλάο, φιλοξενούμενος στο «After Foot» του RMC, εξέφρασε σοβαρές αμφιβολίες για τα πραγματικά κίνητρα πίσω από αυτή την απόφαση. Όπως τόνισε, «το περιστατικό στα αποδυτήρια έγινε και δεν το αρνείται κανείς, αλλά το να λέει ο σύλλογος ότι ο Ραμπιό άλλαξε συμπεριφορά μετά την προετοιμασία στην Ολλανδία είναι εντελώς ψευδές».

Μάλιστα, υποστήριξε ότι όλο το σκηνικό δείχνει «λίγο σκηνοθετημένο» και ότι το επεισόδιο χρησιμοποιήθηκε ως πρόσχημα για την απομάκρυνσή του από την ομάδα μιάς και δεν είχαν άλλη δικαιολογία.

Ο Παλάο δε δίστασε να αφήσει αιχμές για τους Μασσαλούς, σημειώνοντας: «Αν θέλετε την αλήθεια, πρέπει να ρωτήσετε τη διοίκηση εάν έχει κάποιον άλλον παίκτη υπόψην της. Εμείς έχουμε άριστες σχέσεις με τη Μαρσέιγ, η οικογένεια Ραμπιό δεν είχε ποτέ πρόβλημα. Είναι σε ένα πλήρες αδιέξοδο».

Η υπόθεση έχει πάρει διαστάσεις, καθώς πρόκειται για έναν πασίγνωστο ποδοσφαιριστή στη χώρα, ο οποίος μάλιστα υπολογιζόταν από τον Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι.

