Ντε Τσέρμπι για Ραμπιό: «Δεν πρόκειται να εκπορνευτώ για έναν παίκτη που μας δίνει νίκες»

Για το σοβαρό επεισόδιο μεταξύ Ραμπιό και Ρo στα αποδυτήρια μίλησε ο προπονητής της Μαρσέιγ, Ρομπέτο Ντε Τσέρμπι, ο οποίος ξεκαθάρισε πως δεν κάνει εκπτώσεις στην ηθική του.

Άνω-κάτω έγιναν τα αποδυτήρια της Μαρσέιγ μετά την πρεμιέρα στη Ligue 1, όταν οι Ραμπιό και Ρo έχασαν τον έλεγχο και πιάστηκαν στα χέρια! Από την πρώτη στιγμή οι Μασσαλοί εξέδωσαν ανακοίνωση μέσω της οποίας ενημέρωσαν πως οι δυο ποδοσφαιριστές δεν πρόκειται να συνεχίσουν στην ομάδα, καθιστώντας σαφές προς πάσα κατεύθυνση πως αμφότεροι είναι διαθέσιμοι προς πώληση.

Όπως ήταν αναμενόμενο τα εσωτερικά προβλήματα εντός του κλαμπ τέθηκαν ενώπιον του προπονητή της ομάδας, Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα απέναντι στην Paris, με τον Ιταλό προπονητή να τονίζει με πυγμή πως δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις στην ηθική του για χάρη κανενός ποδοσφαιριστή.

«Δεν πρόκειται να εκπορνευτώ για χάρη ενός παίκτη που μας χαρίζει νίκες. Όπως είπε και ο Μπενατιά, είμαι στο ποδόσφαιρο εδώ και πολλά χρόνια. Έχω συνηθίσει να μιλάω για όσα συμβαίνουν στα αποδυτήρια, αλλά πρέπει να μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους. Είναι αναγκαίο.

Σε έναν επαγγελματικό χώρο, αν δύο εργαζόμενοι πιαστούν στα χέρια, σαν σε μια παμπ στην Αγγλία, και ο ένας συνάδελφος βρεθεί στο πάτωμα αναίσθητος, τι πρέπει να κάνει ο εργοδότης στη Γαλλία; Υπάρχουν δύο λύσεις: είτε αναστολή, είτε απόλυση.

Ο Μπενατιά και ο Λονγκόρια μίλησαν τηλεφωνικά το Σάββατο και την Κυριακή. Περιμέναμε μέχρι τη Δευτέρα για να ανακοινώσουμε μία ξεκάθαρη απόφαση: να απομακρύνουμε τους παίκτες από την ομάδα» τόνισε χαρακτηριστικά.