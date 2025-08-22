Ξέσπασε η μητέρα του Ραμπιό: «Έδωσαν δεύτερη ευκαιρία στον Γκρίνγουντ όταν χτύπησε την κοπέλα του, στον γιο μου όχι»
Η υπόθεση του διαπληκτισμού μεταξύ Ραμπιό και Ρο έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις στη Γαλλία, με τη μητέρα και μάνατζέρ του πρώτου, Βερονίκ Ραμπιό, να καταδικάζει δημόσια τον τρόπο που ο σύλλογος χειρίστηκε την υπόθεση. Ο 30χρονος μέσος τέθηκε εκτός ομάδας μετά τον άγριο καβγά με τον συμπαίκτη του στα αποδυτήρια, ωστόσο η στάση της ομάδας ήταν αυτή που προκάλεσε την οργή της.
«Όταν έμαθα για την απόλυσή του, ήταν σαν να με χτύπησαν στο κεφάλι», είπε χαρακτηριστικά στη RMC, κάνοντας λόγο για «προδοσία». Όπως τόνισε, ο γιος της έχει προσφέρει πολλά στον σύλλογο, όμως βρέθηκε ξαφνικά στο περιθώριο, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν εκείνος που ξεπέρασε τα όρια. «Αν κάποιος προδόθηκε, αυτός είναι ο Αντριέν», ανέφερε με νόημα, ενώ δεν έκρυψε τον φόβο της ότι μια ολόκληρη σεζόν θα χαθεί, κάτι που χαρακτήρισε «καταστροφικό».
Η Βερονίκ Ραμπιό δεν δίστασε μάλιστα να συγκρίνει την κατάσταση με την περίπτωση του Μέισον Γκρίνγουντ, υπενθυμίζοντας ότι ο Ντε Τσέρμπι είχε μιλήσει για «δεύτερη ευκαιρία» στον Άγγλο επιθετικό, παρά τη σοβαρή περιπέτειά του με το νόμο.«Συμφωνώ πως όλοι δικαιούνται μια δεύτερη ευκαιρία, αλλά γιατί να μη δικαιούται κι ο γιος μου; Ο Γκρίνγουντ υπέγραψε στη Μαρσέιγ ενώ είχε χτυπήσει την κοπέλα του» είπε χαρακτηριστικά στο γαλλικό Μέσο.
🗣️ "Lorsque Greenwood a signé alors qu'il avait tapé sa femme, De Zerbi a dit qu'on pouvait lui donner une 2e chance. Je suis d'accord pour donner des deuxièmes chances aux gens, mais il n'y aurait que mon fils qui n'aurait pas droit à une 2e chance ?".https://t.co/nASkQvvKL5 pic.twitter.com/IAJRXcEFtr— RMC Sport (@RMCsport) August 22, 2025
