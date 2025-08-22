Ξέσπασε η μητέρα του Ραμπιό: «Έδωσαν δεύτερη ευκαιρία στον Γκρίνγουντ όταν χτύπησε την κοπέλα του, στον γιο μου όχι»

Η μητέρα του Αντριέν Ραμπιό «απασφάλισε» σχετικά με την απόλυση του γιου της από τη Μαρσείγ, καταγγέλλοντας ότι δεν είχε την ίδια ευνοϊκή μεταχείρηση σε σχέση με τον Μέισον Γκρίνγουντ.

Η υπόθεση του διαπληκτισμού μεταξύ Ραμπιό και Ρο έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις στη Γαλλία, με τη μητέρα και μάνατζέρ του πρώτου, Βερονίκ Ραμπιό, να καταδικάζει δημόσια τον τρόπο που ο σύλλογος χειρίστηκε την υπόθεση. Ο 30χρονος μέσος τέθηκε εκτός ομάδας μετά τον άγριο καβγά με τον συμπαίκτη του στα αποδυτήρια, ωστόσο η στάση της ομάδας ήταν αυτή που προκάλεσε την οργή της.

«Όταν έμαθα για την απόλυσή του, ήταν σαν να με χτύπησαν στο κεφάλι», είπε χαρακτηριστικά στη RMC, κάνοντας λόγο για «προδοσία». Όπως τόνισε, ο γιος της έχει προσφέρει πολλά στον σύλλογο, όμως βρέθηκε ξαφνικά στο περιθώριο, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν εκείνος που ξεπέρασε τα όρια. «Αν κάποιος προδόθηκε, αυτός είναι ο Αντριέν», ανέφερε με νόημα, ενώ δεν έκρυψε τον φόβο της ότι μια ολόκληρη σεζόν θα χαθεί, κάτι που χαρακτήρισε «καταστροφικό».

Η Βερονίκ Ραμπιό δεν δίστασε μάλιστα να συγκρίνει την κατάσταση με την περίπτωση του Μέισον Γκρίνγουντ, υπενθυμίζοντας ότι ο Ντε Τσέρμπι είχε μιλήσει για «δεύτερη ευκαιρία» στον Άγγλο επιθετικό, παρά τη σοβαρή περιπέτειά του με το νόμο.«Συμφωνώ πως όλοι δικαιούνται μια δεύτερη ευκαιρία, αλλά γιατί να μη δικαιούται κι ο γιος μου; Ο Γκρίνγουντ υπέγραψε στη Μαρσέιγ ενώ είχε χτυπήσει την κοπέλα του» είπε χαρακτηριστικά στο γαλλικό Μέσο.