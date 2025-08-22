Μπολόνια, μεταγραφές: Στους Ροσομπλού ο Τζόναθαν Ρο μετά το επεισόδιο με Ραμπιό
Η Μπολόνια θα είναι ο νέος σταθμός στην καριέρα του Τζόναθαν Ρο όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο , μετά τα γεγονότα-σοκ στα αποδυτήρια της Μαρσέιγ που οδήγησαν στην αποχώρησή του. Ο ταλαντούχος αλλά εκρηκτικός μέσος, ύστερα από τον καυγά με τον Αντριάν Ραμπιό, συμφώνησε να συνεχίσει στην Ιταλία, για χάρη των «ροσομπλού».
Σύμφωνα με τον εν λόγω δημοσιεύμα, η συμφωνία μεταξύ Μαρσέιγ και Μπολόνια έκλεισε στα 19 εκατομμύρια ευρώ, με τους Ιταλούς να δίνουν και 10% μεταπωλητική ρήτρα στους Γάλλους.
Bologna have agreed deal with Olympique Marseille for Jonathan Rowe.August 21, 2025
€19m plus 10% sell-on clause, as @Santi_J_FM reported.
New winger coming soon for Vincenzo Italiano. pic.twitter.com/G8gGiDBsPZ
Αλλαγή σκηνικού για τον Ρόου μετά τον καυγά με Ραμπιό
Ωστόσο παρασκήνιο, ωστόσο, είναι ακόμα πιο... έντονο από τη μεταγραφή. Να θυμίσουμε πως μετά την ήττα της Μαρσέιγ από τη Ρεν με 0-1 στην πρεμιέρα της Ligue 1 (παίζοντας μάλιστα με παίκτη παραπάνω από το 31’), Ραμπιό και Ρο πιάστηκαν στα χέρια στα αποδυτήρια, με αυτόπτες μάρτυρες να κάνουν λόγο για μπουνιές. Ο αθλητικός διευθυντής, Μεντί Μπενατιά, χρειάστηκε να επέμβει για να τους χωρίσει.
Λίγες ώρες μετά το συμβάν, η διοίκηση των Μασσαλών εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, βάζοντας τους δύο παίκτες στη μεταγραφική λίστα για «απαράδεκτη συμπεριφορά», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Ο Ρόου δεν άργησε να βρει τον επόμενο προορισμό του, με τη Μπολόνια να εκμεταλλεύεται την ευκαιρία.
