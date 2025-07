Ο επιθετικός από τη Νιγηρία έχει δώσει τα χέρια με την ομάδα του Κρίστιαν Κιβού, η οποία πλέον καλείται να... εκπληρώσει τις οικονομικές απαιτήσεις της Αταλάντα για να τον κάνει δικό της.

Μια πολύ «δυνατή» κίνηση, όσον αφορά την επιθετική της ενίσχυση, είναι πιθανό να κάνει η Ίντερ. Η φιναλίστ του Champions League και δευτεραθλήτρια Ιταλίας έχει έρθει σε συμφωνία με τον Αντεμόλα Λούκμαν της Αταλάντα, παρά το ενδιαφέρον από την πρωταθλήτρια Νάπολι και την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Σύμφωνα με τη Gazzetta Dello Sport, ο Νιγηριανός έχει δώσει το «ΟΚ» για συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας, το οποίο θα του αποφέρει περί τα 4.5 εκατ. ευρώ ετησίως, με το ποσό αυτό σταδιακά να αυξάνεται σε 5 εκατομμύρια.

Οι «νερατζούρι» έκαναν μια αρχική προσφορά στους «Μπεργκαμάσκι» για ένα ποσό της τάξως των 40 εκατ. ευρώ, πήραν όμως αρνητική απάντηση. Όπως τονίζει το εν λόγω δημοσίευμα, την ερχόμενη εβδομάδα οι δυο σύλλογοι θα καθίσουν και πάλι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, με την Ίντερ έτοιμη να προσφέρει 3-4 εκατ. ευρώ παραπάνω, συν κάποια ακόμη χρήματα σε μορφή μπόνους, θέλοντας να πλησιάσει τα 50 εκατομμύρια που φαίνεται να ζητάει η Αταλάντα.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο 27χρονος σκόραρε 20 φορές και έδωσε 7 ασίστ σε 40 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

❗Inter are set to raise their offer to €43 million to sign Lookman.



— @Gazzetta_it pic.twitter.com/1HFoVRfwZE