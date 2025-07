Τέλος στις φήμες αποχώρησης του Χακάν Τσαλχάνογλου από την Ίντερ έβαλε ο ατζέντης του, ο οποίος ξεκαθάρισε πως ο Τούρκος δεν πρόκειται να αποχωρήσει από το Μιλάνο.

Ο πρώιμος αποκλεισμός της Ίντερ από το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων είχε προκαλέσει τριβές εντός της ομάδας, με τον Λαουτάρο Μαρτίνες να φωτογραφίζει ποδοσφαιριστές που παρουσιάζονταν αδιάφοροι στην ομάδα και τον πρόεδρο των Νερατζούρι, Μπέμπε Μαρότα, να παίρνει τη σκυτάλη και να καταδεικνύει ονομαστικά τον Χακάν Τσαλχάνογλου!

Ο Τούρκος δεν άφησε αναπάντητες τις κατηγορίες και απάντησε μέσω ενός μακροσκελούς μηνύματος, όμως ο εσωτερικό μέτωπο που είχε ήδη ανοίξει, έπεισε πολλούς πως ο Τούρκος δεν είχε μέλλον στο Μιλάνο.

Την ίδια ώρα μάλιστα τα σενάρια που μιλούσαν τον επαναπατρισμό του μέσω είτε της Γαλατάσαραϊ, είτε τη Φενέρμπαχτσε, κυκλοφορούσαν με αμείωτο ρυθμό στον τουρκικό Τύπο, όμως ο ατζέντης του Τσαλχάνογλου, Γκόρντον Στίπιτς, έσπευσε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους.

«Ο Χακάν (σ.σ Τσαλχάνογλου) θα μείνει στην Ίντερ. Ούτε Φνέρμπαχτσε, ούτε Γαλατασαράι… δεν ζήτησε ποτέ να φύγει από την Ίντερ και είναι αποφασισμένος να παραμείνει. Δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις με άλλους συλλόγους» τόνισε ο ατζέντης του στο «TRT Sport», ξεκαθαρίζοντας πως ο Τούρκος δεν το... κουνάει από το Μιλάνο.

🚨⚫️🔵 Hakan Çalhanoglu’s agent Gordon Stipic: “Hakan will stay at Inter”.



“No Fenerbahçe, no Galatasaray… he never asked to leave Inter and he’s set to stay. There are no negotiations with other clubs”, told TRT Sport. pic.twitter.com/MVplLZKFUe