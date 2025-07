Νέα κρούση της Τσέλσι στη Γιουβέντους για τον Κενάν Γιλντίζ. Το μεγάλο ποσό που προσέφεραν οι Μπλε και η απάντηση της ομάδας του Ίγκορ Τούντορ.

Η Τσέλσι φαίνεται να χτύπησε ξανά την πόρτα της Γιουβέντους με σκοπό την απόκτηση του Κενάν Γιλντίζ, όμως το μήνυμα των Μπιανκονέρι ήταν ξεκάθαρο. Ο παίκτης δεν είναι προς πώληση.

Σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport, οι Λονδρέζοι αμέσως μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, προσπάθησαν να κάνουν ένα μεγάλο... δώρο στον Έντσο Μαρέσκα. Ο Ιταλός προπονητής, που έχει αδυναμία στον νεαρό Τούρκο, είχε δώσει το «ΟΚ» για μια πρόταση μεταξύ 65 και 68 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να τον εντάξει στο ρόστερ του.

Η Γιουβέντους άκουσε την επίσημη πρόταση των Μπλε, αλλά δεν μπήκε καν σε διαδικασία διαπραγμάτευσης μιάς και βλέπει στο πρόσωπο του 20χρονου επιθετικού τον ηγέτη της επόμενης δεκαετίας.

Μετά την πρόταση της Τσέλσι, αλλά και τις προηγούμενες προσπάθειες από Μπαρτσελόνα και Μπάγερν, η Γηραιά Κυρία περνά στην αντεπίθεση για να «δέσει» το wonderkid της. Πρόκειται να προσφέρει στον Γιλντίζ άμεσα νέο συμβόλαιο παρότι έχει ήδη υπογράψει μέχρι το 2029, αυξάνοντας μάλιστα τον μισθό του από 1,5 σε 4 εκατ. ευρώ ετησίως.

❗JUST IN: Chelsea have submitted €65M offer to sign Kenan Yıldız. 🇹🇷



Juventus have no intention to accept it, reports @Gazzetta_it pic.twitter.com/1T4vEfhPeH