Ανοιχτός δίαυλος Μίλαν – Γιουβέντους για Βλάχοβιτς: Τα οικονομικά εμπόδια και η πιθανή ανταλλαγή

Η Μίλαν ψάχνεται για τον Ντούσαν Βλάχοβιτς και φαίνεται πως θα αρχίσει συζητήσεις με τη Γιουβέντους για τον Σέρβο, ο οποίος έχει ένα υπέρογκο συμβόλαιο με τους Μπιανκονέρι.

Η Μίλαν συνεχίζει την αναζήτηση σέντερ φορ και το όνομα του Ντούσαν Βλάχοβιτς έχει επιστρέψει δυναμικά στο προσκήνιο. Παρότι οι διαπραγματεύσεις με τη Γιουβέντους δεν έχουν ξεκινήσει επίσημα, οι δύο πλευρές έχουν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας από τον Ιανουάριο και εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ενός deal για τον Σέρβο στράικερ.

Η Γηραιά Κυρία θέλει να απαλλαγεί από το υψηλό συμβόλαιο του διεθνούς φορ, ο οποίος κοστίζει περίπου 24 εκατ. ευρώ ετησίως κι έχει συμβόλαιο έως το 2026. Από την πλευρά τους, οι Ροσονέρι δεν επιθυμούν να ξεπεράσουν τα οικονομικά τους όρια, ειδικά από τη στιγμή που... χρυσοπληρώνουν και τον Λεάο.

Ένα σενάριο που κερδίζει έδαφος είναι το να γίνει ανταλλαγή με κάποιον αμυντικό για τον Βλάχοβιτς, σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport. Η Γιουβέντους χρειάζεται ενίσχυση στην άμυνα και εξετάζει τους Τιάου και Παύλοβιτς, με τον πρώτο να συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες. Παράλληλα, η Μίλαν διατηρεί «ζεστό» ενδιαφέρον για τον Σέρβο, αλλά μόνο με μειωμένες οικονομικές απαιτήσεις από την πλευρά του παίκτη.

Την ίδια στιγμή, η φανέλα με το Νο9 παραμένει… ορφανή μετά την αποχώρηση του Γιόβιτς. Η Μίλαν γνωρίζει ότι θα χρειαστεί καθαρόαιμο φορ και εξετάζει κι άλλες περιπτώσεις όπως οι Τζάκσον, Νούνιες και Γκονσάλο Ράμος.

📰 Today's edition of @Gazzetta_it...



9️⃣ "Vlahovic, we'll give you the No.9. #ACMilan are going all-in on the Serbian."



😲 "Thiaw could end up in the deal. It won't be easy, but there is a shirt waiting for Dusan." pic.twitter.com/XLVYlpTxMj