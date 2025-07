Κοντά στην τρίτη της καλοκαιρινή μεταγραφή βρίσκεται η Μίλαν που ετοιμάζεται να αναπληρώσει το κενό του Τεό Ερναντέζ με την απόκτηση του Εστουπινιάν από την Μπράιτον.

Τον αντικαταστάτη του Τεό Ερναντέζ φαίνεται πως βρήκε η Μίλαν που είναι έτοιμη να... ψωνίσει από την Premier League.

Πιο συγκεκριμένα, οι Ροσονέρι έχουν δείξει έντονο ενδιαφέρον για τον Πέρβις Εστουπινιάν της Μπράιτον. Κι όχι μόνο αυτό, αλλά οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο συλλόγων βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και το μόνο που μοιάζει να εκκρεμεί είναι τελευταίες λεπτομέρειες.

Έπειτα από τρία χρόνια στην Μπράιτον (και 104 συμμετοχές με τους Γλάρους), ο Εστουπινάν βρίσκεται κοντά στην έξοδο από τον σύλλογο, ενώ σύμφωνα με την «Gazzetta dello Sport» το deal θα ανέλθει στα 18 εκατ. ευρώ.

Θυμίζουμε, ότι πριν από μερικές ημέρες, ο Ερναντέζ ανακοινώθηκε από την Αλ Χιλάλ του Σιμόνε Ιντζάγκι, αφήνοντας... άδεια τη θέση του αριστερού μπακ στους Ροσονέρι. Από την πλευρά της, η Μίλαν είναι έτοιμη για την τρίτη φετινή καλοκαιρινή της μεταγραφή, μετά από εκείνες των Σαμουέλε Ρίτσι και Λούκα Μόντριτς.

🚨🌖 | BREAKING: Pervis Estupiñán to AC Milan is almost DONE.



AC Milan and Brighton are getting closer and closer to completing the deal.



Only a few details are missing that will be discussed in the coming hours.@DiMarzio 🇪🇨 pic.twitter.com/9hv5ueoWdV