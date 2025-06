Ο Άλβαρο Μοράτα τα έχει βρει σε όλα με την Κόμο κι ετοιμάζεται να κάνει ένα restart στην Ιταλία μετά το δανεισμό του στη Γαλατάσαραϊ.

Ο Άλβαρο Μοράτα φαίνεται πως είναι έτοιμος για μια νέα αρχή στην Ιταλία, αυτή τη φορά με τη φανέλα της Κόμο. Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο, Νικολό Σκίρα, ο Ισπανός επιθετικός έχει ήδη συμφωνήσει σε όλα με την ομάδα του ιταλικού Βορρά, υπογράφοντας συμβόλαιο έως το 2028, με οψιόν επέκτασης για ακόμη μία σεζόν.

Η μεταγραφή του, βέβαια, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, καθώς απομένει να τερματιστεί ο δανεισμός στη Γαλατασαράι, ο οποίος διαρκεί θεωρητικά μέχρι τον Ιανουάριο του 2026. Μόλις γίνει αυτό, η Κόμο θα συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τη Μίλαν, η οποία έχει ήδη δώσει το «πράσινο φως» για τη μετακίνηση του παίκτη.

Ο Μοράτα ετοιμάζεται για το reunion με τον Σεσκ Φάμπρεγας, με τον οποίον υπήρξε συμπαίκτης τόσο στην εθνική Ισπανίας, όσο και στην Τσέλσι από το 2017 έως το 2019 όταν πήρε τη μεταγραφή για την Ατλέτικο Μαδρίτης.

