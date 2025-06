Η Αστυνομία της Ισπανίας προχώρησε στη σύλληψη ενός 19χρονου από τη Μάλαγα, ο οποίος απείλησε με θάνατο μέσω αναρτήσεων τον Άλβαρο Μοράτα μετά το χαμένο πέναλτι στον τελικό του Nations League.

Στις 9 Ιουνίου η Πορτογαλία κατέκτησε το δεύτερο Nations League στην ιστορία της επικρατώντας της Ισπανίας με 5-3 στα πέναλτι, μετά από ένα ματς-θρίλερ (2-2 κ. δ.).

Ο «μοιραίος» στη ρώσικη ρουλέτα για τους Ισπανούς ήταν ο Άλαβρο Μοράτα που είδε την προσπάθειά του να σταματάει στα... χέρια του Ντιόγκο Κόστα, ενώ στιγμές αργότερα ο Νέβες ευστοχούσε δίνοντας το τρόπαιο στην Πορτογαλία.

Για ακόμη μία φορά, ο Μοράτα έγινε αποδέκτης αρνητικής κριτικής, αλλά και όχι μόνο, αφού ένας 19χρονος αποφάσισε να το πάει ένα βήμα παρακάτω. Ο νεαρός ανάρτησε σοβαρές απειλές κατά του Μοράτα και της οικογένειάς του σε δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Στα μηνύματά του απειλεί με θάνατο τον Ισπανό επιθετικό, ενώ εξαπέλυσε την οργή του και προς το πρόσωπο των παιδιών του...

The moment Morata missed the penalty kick. Portugal’s sideline went crazy, almost as they knew it was over 🏆🇵🇹❤️



Cristiano was all of us couldn’t even watch 🫣 pic.twitter.com/ntyY3i7cl4