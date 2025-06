Ο επιθετικός της Λίβερπουλ βρίσκεται στην κορυφή της λίστας του Αντόνιο Κόντε και οι «παρτενοπέι» έχουν ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με την πλευρά του ποδοσφαιριστή.

Πιο έντονο από ποτέ φαίνεται πως είναι το «φλερτ» της Νάπολι για τον Ντάργουιν Νούνιες, όπως αποκαλύπτει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Ο Ουρουγουανός στράικερ βρίσκεται εδώ και μέρες στο στόχαστρο των πρωταθλητών Ιταλίας, όμως τις τελευταίες ώρες αυτό το ενδιαφέρον έχει εξελιχθεί σε συζητήσεις.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, ο επιθετικός της Λίβερπουλ βρίσκεται στην κορυφή της λίστας του Αντόνιο Κόντε για ενίσχυση στην γραμμή κρούσης των «παρτενοπέι», που έχουν ήδη ξεκινήσει επαφές με την πλευρά του ποδοσφαιριστή και θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα.

Πάντως, ο Νούνιες πέρα από τη Νάπολι, έχει στο τραπέζι προτάσεις και από συλλόγους της Σαουδικής Αραβίας. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο 25χρονος είχε 7 γκολ και ισάριθμες ασίστ σε 47 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, πανηγυρίζοντας την Premier League με την ομάδα του Άρνε Σλοτ.

🚨🔵 Discussions between Napoli and Darwin Nunez continue as he’s high on the shortlist.



Talks ongoing with player’s camp scheduled also this week.



Nunez has also proposals from Saudi Pro League and more European clubs. ⚠️👀 pic.twitter.com/CHqrRUwNIn