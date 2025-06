«Μνηστήρες» από την Ιταλία φαίνεται πως έχει αποκτήσει ο Ντάργουιν Νούνιες, ο οποίος δεν αποκλείεται να αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ αυτό το καλοκαίρι.

Πριν από τρία χρόνια, τον Ιούνιο του 2022, ο Ντάργουιν Νούνιες έκανε το μεγάλο βήμα στην καριέρα του όταν πήρε μεταγραφή από την Μπενφίκα στη Λίβερπουλ.

Οι Reds εντυπωσιασμένοι από τις εμφανίσεις του Ουρουγουανού με τους Αετούς, έχωσαν βαθιά το χέρι στην τσέπη κάνοντας δικό τους τον επιθετικό για 85 εκατ. ευρώ! Παρ' όλα αυτά, το μέλλον του στη Λίβερπουλ δεν είναι καθόλου βέβαιο με τα ιταλικά Μέσα να κάνουν λόγο για ενδιαφέρον από δύο ιταλικούς συλλόγους.

Ο λόγος για τις Νάπολι και Μίλαν. Οι Παρτενοπέι έκαναν επίσημο το «μπαμ» με τον Κέβιν Ντε Μπρόινε και πλέον εξετάζουν την απόκτηση και ενός επιθετικού.

Πάντως και η Μίλαν «καλοβλέπει» την περίπτωσή του. Όπως αναφέρει η «Gazzetta dello Sport», η Λίβερπουλ δεν είναι διατεθειμένη να παραχωρήσει τον Ουρουγουανό φορ για λιγότερα από 45 εκατ. ευρώ. Να πούμε ότι το τρέχον συμβόλαιο του Νούνιες με τους Reds λήγει το καλοκαίρι του 2028. Σε 143 εμφανίσεις με τη φανέλα της Λίβερπουλ, ο 25χρονος επιθετικός μετράει 40 γκολ και 26 ασίστ.

📰 @Gazzetta_it: Indeed, besides the Rossoneri, Napoli have also shown interest in the Uruguayan, with Antonio Conte keen to make him either an alternative or a partner for Lukaku. A similar scenario could unfold in Milan: if he arrives, Núñez could play as the lone striker, but… pic.twitter.com/aAVzWMDuxe