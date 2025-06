Ο Βίκτορ Όσιμεν «ναυάγησε» το deal μεταξύ Νάπολι και Αλ Χιλάλ απορρίπτοντας την υπέρογκη πρόταση των 45 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ οι δύο ομάδες τα είχαν βρει σε όλα.

Η Αλ Χιλάλ κάνει ό,τι μπορεί για να εντάξει στο ρόστερ της τον Βίκτορ Όσιμεν που αποτελεί εδώ και καιρό διακαή της πόθο. Ωστόσο, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής φαίνεται πως δεν επιθυμεί να γίνει κάτοικος Σαουδικής Αραβίας.

Ο Νιγηριανός επιθετικός της Νάπολι -που πέρυσι αγωνίστηκε ως δανεικός στη Γαλατάσαραϊ- είχε «όχι» σε νέα πρόταση της Αλ Χιλάλ ύψους 45 εκατ. ευρώ τον χρόνο (+5 εκατ. τα μπόνους)! Κι όλα αυτά, ενώ ο σύλλογος είχε έρθει σε συμφωνία για τη Νάπολι για ένα ποσό της τάξεως των 75 εκατ. ευρώ.

🚨🚫 BREAKING: Victor Osimhen has rejected Al Hilal proposal.



Despite agreement club to club with Napoli for €75m fee, Osimhen says no to the Saudi Pro League club. ❌



Galatasaray will insist to sign him with race now open again. 👀 pic.twitter.com/XmUTcmfNxk