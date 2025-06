Χωριστούς δρόμους θα ακολουθήσουν Ίντερ και Σιμόνε Ιντζάγκι μετά τη συνάντηση που είχε με τη διοίκηση των Νερατζούρι ο Ιταλός τεχνικός που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Χιλάλ λαμβάνοντας 26 εκατ. ευρώ ετησίως.

Μακριά από τον πάγκο της Ίντερ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Σιμόνε Ιντζάγκι που αποχωρεί από το Μιλάνο τέσσερα χρόνια μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας των Νερατζούρι.

Η απογοητευτική εμφάνιση της Ίντερ στον τελικό του Champions League και ο διασυρμός από την Παρί Σεν Ζερμέν, έκαναν έτσι κι αλλιώς αβέβαιο κατά πολύ το μέλλον του Ιντζάγκι, του οποίου ο κύκλος στην Ίντερ έκλεισε. Πλέον ξεκινάει ένας νέος για τον Ιταλό προπονητή, μακριά από την Ευρώπη, αφού σύμφωνα με όσα λένε στην Ιταλία έχει δώσει τα χέρια με την Αλ Χιλάλ. Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι πηγές, εκεί θα λαμβάνει 26 εκατ. ευρώ ετησίως, ως καθαρές αποδοχές.

🚨💣 BREAKING: Simone Inzaghi will sign in this week as new Al Hilal head coach, here we go!



Deal in place for the next 3 years with huge salary for the Italian coach due to leave Inter after meeting today.



Feeling was clear yesterday: it had to be, it will be Al Hilal. 🔵🇸🇦 pic.twitter.com/XqAdBbel7J