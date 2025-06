Ανακοίνωση από τον πρόεδρο της Κόμο, Μίρβαλ Σουάρσο ότι ο Ισπανός τεχνικός δεν θα πάει πουθενά γιατί αποτελεί κρίσιμο μέρος του σχεδίου που μαζί δημιούργησαν οι δυο πλευρές.

Το σίριαλ μεταξύ Ίντερ και Κόμο για χάρη του Σεσκ Φάμπρεγκας συνεχίζεται με τον πρόεδρο της Κόμο να αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο Ισπανός τεχνικός δεν αποχωρεί απο τον σύλλογο, μετά τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο σύμφωνη γνώμη του Ισπανού τεχνικού σχετικά με το να αναλάβει τους «νερατζούρι».

Ο μεγαλομέτοχος της Κόμο προέβη σε δηλώσεις, στις οποίες τόνισε ότι «Με τον Σεσκ Φάμπρεγκας έχουμε μακροπρόθεσμο σχέδιο», έτσι ώστε να γίνει η Κόμο μία από τις πιο δυνατές ομάδες της Ιταλίας και ότι ο ίδιος ο Ισπανός κόουτς είναι κρίσιμο μέρος αυτού του πλάνου.

🚨🇪🇸 Como president Mirwan Suwarso: “We have a long term project and Cesc Fabregas is crucial part of it. He won’t leave the club”. pic.twitter.com/HE96toqwxH