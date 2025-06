Ο Ισπανός τεχνικός ήρθε σε προφορική συμφωνία με τους ανθρώπους των «νερατζούρι», οι οποίοι πλέον καλούνται να τα βρουν με την Κόμο για να τον δουν να κάθεται στον πάγκο τους.

Πριν καν ανακοινώσει το «διαζύγιο» με τον Σιμόνε Ιντζάγκι, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία και τον πάγκο της Αλ Χιλάλ, η Ίντερ πρόλαβε και βρήκε τον διάδοχό του.

Ο Σεσκ Φάμπρεγκας είπε το «ναι» στους ανθρώπους των «νερατζούρι», καθώς πείστηκε από το πλάνο που του παρουσίασαν, αλλά και την προοπτική να καθίσει σε έναν από τους πιο σπουδαίους πάγκους του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Οι δυο πλευρές τα βρήκαν άμεσα όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ από την Ιταλία, και πλέον απομένει το «ΟΚ» της Κόμο.

Ο Φάμπρεγκας δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028 με την 10η ομάδα της Serie A που ολοκληρώθηκε πριν μερικές εβδομάδες, όμως η Ίντερ δείχνει αποφασισμένη να βρει τη «χρυσή τομή», η οποία δεδομένα θα περιλαμβάνει καταβολή κάποιου χρηματικού ποσού στην Κόμο, προκειμένου να πάρει στην τεχνική ηγεσία της τον άλλοτε άσο των γηπέδων.

