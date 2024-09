Η Αλ Νασρ έδωσε τα χέρια με τον Στέφανο Πιόλι και ο 58χρονος Ιταλός τεχνικός θα είναι εκείνος που θα πάρει την θέση του Λουίς Κάστρο στον πάγκο της ομάδας του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της απόλυσης του Λουίς Κάστρο από τον πάγκο της Αλ Νασρ, η αραβική ομάδα μπόρεσε να φτάσει σε συμφωνία με τον Στέφανο Πιόλι έτσι ώστε να αντικαταστήσει τον Πορτογάλο τεχνικό, ο οποίος δεν μπόρεσε να εκθρονίσει την Αλ Χιλάλ.

Ο 58χρονος Ιταλός θα υπογράψει σήμερα την λύση του συμβολαίου με την Μίλαν, αφού μπορεί να μην βρίσκεται ακόμη στον πάγκο της των «Ροσονέρι», όπου είναι πλέον ο Πάουλο Φονσέκα, όμως η διαδικασία για την επίσημη λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών δεν είχε γίνει.

Έπειτα απ' αυτή την τυπική διαδικασία, ο Στέφανο Πιόλι θα ξεκινήσει το ταξίδι του για το Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας με ιδιωτική πτήση με τους ατζέντηδές του για να τελειώσει και το τυπικό σκέλος της πρόσληψής του στην ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο.

🟡🔵🇸🇦 Stefano Pioli becomes new Al Nassr head coach, deal done.



Pioli will sign the termination of the contract at AC Milan today and then private flight to Riyadh with his agents.



Deal done. He’s the new manager to replace Castro. Here we go. 🤝🏻 pic.twitter.com/omsmmK0obr