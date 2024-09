Ο Λουίς Κάστρο αποτελεί παρελθόν από την Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο, με τον Στέφανο Πιόλι να είναι το φαβορί για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας.

«Διαζύγιο» πήραν Αλ Νασρ και Λουίς Κάστρο, καθώς ο σύλλογος αποφάσισε να απολύσει τον Πορτογάλο τεχνικό στο ξεκίνημα της σεζόν 2024/2025.

Η Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έχει ξεκινήσει ιδανικά φέτος και μετά από τρεις αγωνιστικές στην Saudi Pro League, μετράει πέντε βαθμούς και είναι 7η στη βαθμολογία.

Ο Κάστρο βρισκόταν στον πάγκο του συλλόγου από το καλοκαίρι του 2023 και προπόνησε για 54 ματς την Αλ Νασρ. Τώρα, βασικός υποψήφιος της θέσης είναι ο Στέφανο Πιόλι που έχει μείνει χωρίς ομάδα μετά την αποχώρησή του από τη Μίλαν.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, αφού «ναυάγησε» το deal του Ιταλού με την Αλ Ιτιχάντ.

🚨🟡🔵 OFFICIAL: Al Nassr have fired the manager Luis Castro, decision now confirmed.



Deal on the verge of being completed with Stefano Pioli to become the new head coach. pic.twitter.com/YuiBuIjqbY