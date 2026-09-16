Ρονάλντο: Κοντά στην πόρτα της εξόδου από την Αλ Νασρ σύμφωνα με Σαουδάραβα δημοσιογράφο
Ο Κριστιάνο Ρόναλντο έφτασε στην Αλ Νασρ τον Δεκέμβριο του 2022, δημιουργώντας μία νέα τάση, καθώς μία πλειάδα ποδοσφαιριστών μετέπειτα τον ακολούθησαν και μετακόμισαν στη Σαουδική Αραβία.
Ωστόσο, ο χρόνος του Πορτογάλου στην χώρα της μέσης Ανατολής μπορεί να έφτασε στο τέλος του. Συγκεκριμένα, ένα πρώην στέλεχος της Αλ Νασρ και νυν δημοσιογράφος από τα Εμιράτα, ο Σαούντ Αλ-Σαράμι, πιστεύει ότι ο άλλοτε αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης θα αποχώρησει από τον σύλλογο της Saudi Pro League κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου
🇸🇦🗣 Saud Al Sarami:— The Nassr Tribune™️ (@AlNassrTribune) September 16, 2026
"Cristiano Ronaldo will leave Al Nassr in the winter transfer window." pic.twitter.com/JlrAAwn1Z0
Προς το παρόν, αυτή παραμένει η προσωπική εκτίμηση του δημοσιογράφου και όχι η επιβεβαίωση μιας συμφωνημένης αποχώρησης ή μεταγραφής. Η δήλωση αυτή πάντως έρχεται σε μια δύσκολη στιγμή για την ομάδα του Άγγελου Ποστέκογλου.
Αναλυτικότερα, η Αλ Νασρ ξεκίνησε την αγωνιστική της πορεία στο AFC Champions League με μια συντριπτική ήττα με 4-0 εκτός έδρας από την Αλ-Αΐν του Γιώργου Γιακουμάκη, με τον Ρονάλντο να ξεκινάει βασικός τον αγώνα, χωρίς να μπορέσει να κάνει τη διαφορά.
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