Ο Άγγελος Ποστέκογλου υπερασπίστηκε τον Κριστιάνο Ρονάλντο απέναντι στην κριτική, μετά το σερί «ανομβρίας» του Πορτογάλου μακριά από τα δίχτυα.

Αντικείμενο κριτικής έχει γίνει το τελευταίο διάστημα ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος δεν διανύει και τις καλύτερες εβδομάδες στη Σαουδική Αραβία. Ο Πορτογάλος έχει σκοράρει μόλις μια τέσσερα τελευταία ματς της Αλ Νασρ και η βαριά ήττα της ομάδας του με 4-0 από την Αλ Αΐν στο Champions League Ασίας τον έβαλε στο στόχαστρο της κριτικής.

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε μάλιστα μετά τον αγώνα, ένας δημοσιογράφος ξεσπάθωσε εναντίον του Κριστιάνο Ρονάλντο και ανάγκασε τον Άγγελο Ποστέκογλου να υψώσει ασπίδα προστασίας προς τον ποδοσφαιριστή του. Συγκεκριμένα ο Ελληνοαυστραλός υπερασπίστηκε τον 41χρονο και τόνισε πως η κριτική πρέπει να αφορά εκείνον κι όχι τους ποδοσφαιριστές.

«Ο Κριστιάνο έχει ήδη πετύχει τρία γκολ, ενώ είχε περιορισμένο χρόνο προετοιμασίας. Αυτό δεν αφορά τους παίκτες. Δίνουν τα πάντα, είναι κορυφαίοι παίκτες και έχουν εξαιρετικό χαρακτήρα. Η ευθύνη είναι δική μου.

Δεν πρέπει να λες κάτι τέτοιο για κάποιον που εξακολουθεί να αποτελεί παράδειγμα για όλους. Πρέπει να είσαι προσεκτικός όταν λες τέτοια πράγματα για ανθρώπους που έχουν χτίσει μια καριέρα και έχουν κάνει όλες τις θυσίες για να συνεχίσουν να αγωνίζονται. Εμένα μπορείς να με κρίνεις, κανένα πρόβλημα.

Δεν έχει σκοράρει στα τρία τελευταία παιχνίδια; Δεν είχε ευκαιρίες σήμερα; Δεν έκανε τίποτα; Μάλλον είδες άλλο παιχνίδι από αυτό που είδα εγώ» τόνισε χαρακτηριστικά μετά την βαριά ήττα στην πρεμιέρα του Champions League Ασίας.