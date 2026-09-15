Γκολ ο Γιακουμάκης, τεσσάρα στην ομάδα του Κριστιάνο!
Το δεύτερο γκολ του με τη φανέλα της Αλ Αΐν πέτυχε ο Γιώργος Γιακουμάκης, βάζοντας τη δική του «σφραγίδα» στην εντυπωσιακή νίκη με 4-0 επί της Αλ Νασρ. Ο Έλληνας επιθετικός έβαλε το... κερασάκι στην τούρτα για την ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.
Στον αντίποδα, εφιαλτική ήταν η πρεμιέρα της ομάδας του Κριστιάνο Ρονάλντο στο Champions League Ασίας, καθώς δεν κατάφερε σε κανένα σημείο να προβάλει ουσιαστική αντίσταση. Ο Ελ Χουσίν Ραχίμι άνοιξε τον δρόμο προς τη μεγάλη νίκη πετυχαίνοντας δύο γκολ, ο Σουφιάν Ραχίμι ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 και ο Γιακουμάκης ολοκλήρωσε τον θρίαμβο της Αλ Αΐν, διαμορφώνοντας το 4-0.
| The moment Georgios Giakoumakis makes it 4-0 for Al-Ain against Al-Nassr! pic.twitter.com/8GlgPp07tJ— The Moment Football (@themomentfooty) September 15, 2026
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