Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο ο Αντόνιο Κόντε συμφώνησε με τη Νάπολι για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας.

H Νάπολι βρήκε τον νέο της προπονητή. Οι Παρτενοπέι ήταν κοντά σε συμφωνία με τον Αντόνιο Κόντε εδώ και μέρες και πλέον οι δυο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία. Αρχικά υπήρχε διαφορά στο οικονομικό, όμως ο Ιταλός τεχνικός έριξε τις απαιτήσεις του για να ολοκληρωθεί το deal.

Όπως προκύπτει το μόνο που απομένει είναι η ανακοίνωση της συμφωνίας. Ο 54χρονος τεχνικός είναι έτοιμος να επιστρέψει στους πάγκους μετά από 14 μήνες. Τελευταία του δουλειά ήταν η Τότεναμ, από την οποία αποχώρησε τον Μάρτιο του 2023 και έμεινε εκτός όλη την αγωνιστική περίοδο 2023-24.

Antonio Conte has ACCEPTED the move to Napoli on a lower salary 🔵🇮🇹



The only thing missing is the official announcement, according to Di Marzio. pic.twitter.com/DV2OsqakHJ