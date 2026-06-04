Η Νάπολι έστειλε το δικό της αποχαιρετιστήριο μήνυμα στον Αντόνιο Κόντε, ύστερα από δύο χρόνια συνεργασίας.

Η Νάπολι αποχαιρέτησε τον Αντόνιο Κόντε με έναν πολύ ξεχωριστό τρόπο! Οι Παρτενοπέι με ανάρτησή τους στον επίσημο λογαριασμό στο X έστειλαν τα ευχαριστήριά τους στον 56χρονο πολύπειρο τεχνικό.

Ο Κόντε αποχώρησε από τη Νότια Ιταλία ύστερα από δύο χρόνια στα οποία κατέκτησε τη τη Serie A πέρσι (2024-2025) και το ιταλικό Σούπερ Καπ αυτής της σεζόν. Το τελευταίο διάστημα υπήρχαν προστριβές με τον «ισχυρό άνδρα» του συλλόγου, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις εξαιτίας της φετινής αγωνιστικής εικόνας και μοιραία επήλθε το τέλος της συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές, παρόλο που υπήρχε συμβόλαιο μέχρι το 2027.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Νάπολι:

«Η Νάπολι ανακοινώνει ότι επιτεύχθηκε συμφωνία με τον Αντόνιο Κόντε και το επιτελείο του για τον χωρισμό των δρόμων τους πριν από τη λήξη των συμβολαίων τους. Κατά τη διάρκεια των δύο σεζόν που ήταν επικεφαλής, ο Κόντε οδήγησε την Νάπολι στην κατάκτηση του τέταρτου πρωταθλήματος στις 23 Μαΐου 2025 και του ιταλικού Super Cup στις 22 Δεκεμβρίου.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον προπονητή και την ομάδα του για την εξαιρετική τους δουλειά. Τους ευχόμαστε τα καλύτερα για το μέλλον και τις επόμενες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν στην καριέρα τους. Ευχαριστούμε μίστερ», έγραψε αναλυτικά ο ιταλικός σύλλογος.