Όλο και πιο κοντά σε οριστική συμφωνία με τον Αντόνιο Κόντε βρίσκεται η Νάπολι.

Μια ανάσα από την επιστροφή του στους πάγκους είναι ο Αντόνιο Κόντε. Σχεδόν 18 μήνες μετά την τελευταία του δουλειά, ο Ιταλός τεχνικός φέρεται να βρίσκεται πολύ κοντά σε οριστική συμφωνία με τη Νάπολι.

Σύμφωνα με το ισπανικό «relevo» οι δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις και όλα δείχνουν πως θα έχουν «γάμο». Όπως αποκαλύπτουν οι Ισπανοί, ο Κόντε έχει θέσει προτεραιότητα την επιστροφή του στην Ιταλία για οικογενειακούς λόγους και εάν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, τότε ο Ιταλός θα δώσει τα χέρια με τη Νάπολι.

Τελευταία φορά που ο Κόντε έκατσε στους πάγκους ήταν τον Δεκέμβρη του 2023 όταν ήταν ακόμα προπονητής της Τότεναμ. Από τότε ο Κόντε παραμένει εκτός πάγκων και όπως όλα δείχνουν θα επιστρέψει για λογαριασμό της Νάπολι.

