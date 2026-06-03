Χόιλουντ: Μόνιμος κάτοικος Νάπολι ο Δανός
Μόνιμος κάτοικος Νάπολης γίνεται πλέον ο Ράσμους Χόιλουντ, καθώς οι Παρτενοπέι ολοκλήρωσαν και τυπικά τη μεταγραφή του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Οι Ιταλοί έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι από την παρουσία του Δανού επιθετικού κι ενεργοποίησαν τη ρήτρα αγοράς του, η οποία ανερχόταν στα 44 εκατ.ευρώ.
Ο νεαρός φορ αγωνίστηκε τη φετινή σεζόν στη Serie A ως δανεικός από τους Κόκκινους Διαβόλους, αποτελώντας βασικό γρανάζι της Νάπολι του Κόντε. Η χρονιά του ήταν άκρως παραγωγική, αφού κατέγραψε 33 συμμετοχές με τη φανέλα της ομάδας και βρήκε δίχτυα 12 φορές.
Αυτή δεν είναι η πρώτη θητεία του Χόιλουντ στο ιταλικό πρωτάθλημα, καθώς το καλοκαίρι του 2023 είχε μετακομίσει στην Premier League για λογαριασμό της Γιουνάιτεντ προερχόμενος από την Αταλάντα.
Στο διάστημα της παραμονής του στο Μάντσεστερ, ο Δανός διεθνής μέτρησε συνολικά 95 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας 26 γκολ, πριν επιστρέψει στην Ιταλία.
Rasmus Hojlund has joined Napoli on a permanent transfer.— Manchester United (@ManUtd) June 3, 2026
Everyone at the club would like to wish Rasmus all the very best for the future ✊
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.