Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε την πώληση του Ράσμους Χόιλουντ στη Νάπολι.

Μόνιμος κάτοικος Νάπολης γίνεται πλέον ο Ράσμους Χόιλουντ, καθώς οι Παρτενοπέι ολοκλήρωσαν και τυπικά τη μεταγραφή του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Οι Ιταλοί έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι από την παρουσία του Δανού επιθετικού κι ενεργοποίησαν τη ρήτρα αγοράς του, η οποία ανερχόταν στα 44 εκατ.ευρώ.

Ο νεαρός φορ αγωνίστηκε τη φετινή σεζόν στη Serie A ως δανεικός από τους Κόκκινους Διαβόλους, αποτελώντας βασικό γρανάζι της Νάπολι του Κόντε. Η χρονιά του ήταν άκρως παραγωγική, αφού κατέγραψε 33 συμμετοχές με τη φανέλα της ομάδας και βρήκε δίχτυα 12 φορές.

Αυτή δεν είναι η πρώτη θητεία του Χόιλουντ στο ιταλικό πρωτάθλημα, καθώς το καλοκαίρι του 2023 είχε μετακομίσει στην Premier League για λογαριασμό της Γιουνάιτεντ προερχόμενος από την Αταλάντα.

Στο διάστημα της παραμονής του στο Μάντσεστερ, ο Δανός διεθνής μέτρησε συνολικά 95 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας 26 γκολ, πριν επιστρέψει στην Ιταλία.