Ο Σεσκ Φάμπρεγκας κατάφερε να ανεβάσει την Κόμο στην Serie A έπειτα από 21 χρόνια, έχοντας τον ρόλο του βοηθού του προπονητή, παρότι ήταν αυτός που έκανε το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς. Ο τρόπος παιχνιδιού του Ισπανού και ο εμπνευστής του στην προπονητική.

Η Κόμο επιστρέφει στην Serie A. Έπειτα από 21 ολόκληρα χρόνια, η ομάδα από τη Λομβαρδία κατάφερε να εξασφαλίσει την άνοδο της στη μεγάλη κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου. Με μπροστάρη τον Σεσκ Φάμπρεγκας και μικρομέτοχο τον Τιερί Ανρί, η Κόμο κατάφερε το βράδυ της Παρασκευής να «κλειδώσει» την άνοδο της και να γράψει ιστορία.

Πρωταγωνιστής της πορείας αυτής ήταν φυσικά ο Σεσκ Φάμπρεγκας. Ποιος ήταν ωστόσο ο πραγματικός ρόλος του Ισπανού πρώην ποδοσφαιριστή των Άρσεναλ, Τσέλσι, Μπαρτσελόνα και Μονακό; Με ποιον τρόπο καθοδήγησε τους ποδοσφαιριστές του και από ποιον πρώην προπονητή του πήρε τις περισσότερες ιδέες του.

Part-owner and assistant coach Cesc Fàbregas gets in on the celebrations as Como are back in Serie A for the first time in 22 years 🍾 pic.twitter.com/8eeKvOBlXB