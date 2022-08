Σύμφωνα με τη «Daily Mail» ο Τιέρι Ανρί αγόρασε μετοχές της Κόμο της Serie B, στην oποία αγωνίζεται ο πρώην συμπαίκτης του στην Άρσεναλ, Σεσκ Φάμπρεγκας.

Την απόφαη να εμπλακεί στη διοίκηση της ιταλικής Κόμο πήρε ο Τιέρι Ανρί. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Daily Mail» ο παλαίμαχος Γάλλος σταρ αγόρασε μετοχές της ομάδας της Serie B, καθώς εκτιμά πως ο σύλλογος έχει προοπτική και καλές βάσεις για να διεκδικήσει την άνοδο στη Serie A.

Στην Κόμο ο Ανρί θα συναντήσει τόσο τον πρώην συμπαίκτη του στην Άρσεναλ, Σεσκ Φάμπρεγκας, ο οποίος υπέγραψε πριν μερικές εβδομάδες ως ελεύθερος από τη Μονακό, όσο και τον θρύλο της Τσέλσι, Ντένις Γουάιζ, ο οποίος εργάζεται στο ιταλικό κλαμπ ως διευθύνων σύμβουλος. Θυμίζουμε πως ο Γάλλος εργάζεται ως άμεσος συνεργάτης του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ στην εθνική Βελγίου.

