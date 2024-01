Έξι μήνες μετά τη μεταγραφή του στην Αλ Χιλάλ ο Σέρτζει Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς ψάχνει τρόπους να αποχωρήσει από τη Σαουδική Αραβία και να επιστρέψει στη Λάτσιο!

Φαίνεται πως τελικά δεν είναι όλα τόσο ρόδινα στη Σαουδική Αραβία. Ο Τζόρνταν Χέντερσον ήταν αυτός που έμελλε να κάνει την αρχή, καθώς ο Άγγλος μέσος αποφάσισε να αποχωρήσει από την Αλ Ετιφάκ και να επιστρέψει στην Ευρώπη για χάρη του Άγιαξ, θυσιάζοντας μάλιστα και πολλά εκατομμύρια.

Ο Χέντερσον άνοιξε την πόρτα και φαίνεται πως θα τον ακολουθήσουν και άλλοι, με τον Σέρτζει Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς να θέλει να γίνει ο επόμενος. Έξι μήνες μετά τη μεταγραφή του στην Αλ Χιλάλ, ο έμπειρος Σέρβος χαφ φέρεται να αναζητά τρόπους για να αποχωρήσει άμεσα από τη Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με τα ιταλικά Μέσα, ο Σάβιτς συνάντησε την αποστολή της Λάτσιο η οποία βρέθηκε στη Σαουδική Αραβία για το ιταλικό Σούπερ Καπ και φέρεται να ανακοίνωσε στους πρώην συμπαίκτες του ότι θέλει να επιστρέψει στην ομάδα.

Η «Il Messaggero» τονίζει ότι ο Σάβιτς αποκάλυψε στους πρώην συμπαίκτες του ότι του λείπουν και ότι ελπίζει να επιστρέψει σύντομα στην ομάδα.

🚨 Sergej Milinkovic-Savić told his former Lazio teammates that he’d ‘like to return’ to the club only 6 months after leaving for Al-Hilal.



Milinkovic-Savic met the Lazio squad at the Riyadh airport on Saturday and he reportedly told his friends in the squad: “I miss you so… pic.twitter.com/0v62G7MbCD