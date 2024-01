Μετά από ένα εξάμηνο στη Σαουδική Αραβία ο Τζόρνταν Χέντερσον επέστρεψε στην Ευρώπη, καθώς ανακοινώθηκε από τον Άγιαξ του Φαν'τ Σχιπ για τα επόμενα 2,5 χρόνια.

Παίκτης του Άγιαξ είναι με κάθε επισημότητα ο Τζόρνταν Χέντερσον. Μετά από ένα εξάμηνο στη Σαουδική Αραβία και την Αλ Ετιφάκ του Στίβεν Τζέραρντ οι δυο πλευρές έλυσαν τη συνεργασία τους κοινή συναινέσει μετά από επιθυμία του Άγγλου μέσου, ο οποίος αποφάσισε να επιστρέψει στην Ευρώπη και σύμφωνα με την Telegraph χάρισε όλα τα λεφτά του τριετούς συμβολαίου του. Ο πρώην αρχηγός της Λίβερπουλ έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο 2,5 ετών, πέρασε ιατρικά και ανακοινώθηκε.

«Θέλαμε έναν έμπειρο μέσο με αρχηγικές ικανότητες. Λόγω και των τραυματισμών που είχαμε στην ομάδα, ψάχναμε για έναν παίκτη που να μπορούσε άμεσα να βγει μπροστά. Ο Τζόρνταν Χέντερσον είναι ένας τέτοιος παίκτης. Τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου, ένας ποδοσφαιριστής με τα δικά του χαρίσματα είναι σημαντικός για τους πολλούς νέους παίκτες μας.

Είναι Άγγλος διεθνής και έχει κατακτήσει το Champions League και άλλους τίτλους με την Λίβερπουλ. Είμαι χαρούμενος που είναι εδώ», ανέφερε στις δηλώσεις του στην ανακοίνωση της μεταγραφής ο προπονητής του Άγιαξ, Τζον Φαν'τ Σχιπ.

