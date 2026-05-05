Οι ultras της Ίντερ στο πλευρό των οπαδών της Λάτσιο: Θα μείνουν εκτός «Ολίμπικο» το Σάββατο

Οι οπαδοί της Ίντερ στέκονται στο πλευρό των οπαδών της Λάτσιο που μποϊκοτάρουν τους αγώνες της ομάδας τους.

Τη συμπαράστασή τους στον αγώνα των οπαδών της Λάτσιο κατά της διοίκησης του συλλόγου για την κακή πορεία της ομάδας στη Serie A, αποφάσισαν να δείξουν οι φίλοι της Ίντερ στη μεταξύ τους αναμέτρηση, το Σάββατο στη Ρώμη.

Όπως γνωστοποιήθηκε στο «Radio Laziale», οι νερατζούρι θα ταξιδέψουν κανονικά στην ιταλική πρωτεύουσα, όμως δεν θα μπουν στο «Ολίμπικο» για να δουν το παιχνίδι. Θα μείνουν εκτός και θα συγκεντρωθούν στη γέφυρα Μίλβια μαζί με τους Λατσιάλι.

Βέβαια, κάπου εδώ αξίζει να σημειώσουμε πως το παιχνίδι αυτό είναι αδιάφορο βαθμολογικά για τις δύο ομάδες. Η Ίντερ έχει εξασφαλίσει και μαθηματικά το πρωτάθλημα, ενώ η Λάτσιο δεν μπορεί να διεκδικήσει κάτι, καθώς έχει μείνει εκτός Ευρώπης.

Αντιθέτως, στον τελικό του Κυπέλλου, όπου εκεί θα συναντηθούν οι δυο τους, άπαντες θα δώσουν κανονικά το «παρών», έχοντας εξαντλήσει σχεδόν όλα τα εισιτήρια. Από την πλευρά των «νερατζούρι» έχουν μείνει περίπου 1.000 που δεν έχουν πωληθεί ακόμα, ενώ από την πλευρά των Λατσιάλι λιγότερα από 700.

Ο αγώνας των οπαδών της Λάτσιο

Εδώ και μήνες οι ultras της Λάτσιο έχουν ξεκινήσει αγώνα κατά του Κλαούντιο Λοτίτο για την κακή πορεία της ομάδας που έμεινε στα ρηχά στη Serie A, με αποτέλεσμα οι αγώνες στο Ολίμπικο να διεξάγονται μεταξύ συγγενών και φίλων.

Από τα τέλη Ιανουαρίου, με εξαίρεση τα ματς με τη Μίλαν και την Πάρμα, η έδρα της ομάδας δεν έχει κόψει πάνω από 6.000 εισιτήρια, ενώ μέχρι τότε είχε τουλάχιστον 35.000 σχεδόν σε όλα τα ματς.