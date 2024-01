Ο Τζόρνταν Χέντερσον ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Ευρώπη μετά από μόλις έξι μήνες στη Σαουδική Αραβία, θυσιάζοντας, σύμφωνα με την Telegraph, ολόκληρο το... αστρονομικό του συμβόλαιο.

Τουλάχιστον άδοξα έληξε η πορεία του Τζόρνταν Χέντερσον στη Σαουδική Αραβία. Μόλις έξι μήνες μετά την επεισοδιακή του μετακόμιση στη Μέση Ανατολή, ο Άγγλος μέσος διέκοψε τη συνεργασία του με την Αλ Ετιφάκ και πλέον ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα του Άγιαξ.

Για να το κάνει αυτό όμως, ο Χέντερσον χρειάστηκε, σύμφωνα με την Telegraph, να... χαρίσει στους Σαουδάραβες ολόκληρο το αστρονομικό ποσό του τριετούς συμβολαίου του! Ο 34χρονος ακόμα δεν έχει λάβει ούτε... ευρώ από τα 128 εκατομμύρια της συμφωνίας την Αλ Ετιφάκ και με βάση το αγγλικό Μέσο είναι πολύ πιθανό να μη βάλει στην τσέπη του τίποτα για το εξάμηνό του στη Μέση Ανατολή.

Exclusive: Henderson deferred all wages from Saudi club to avoid UK tax



