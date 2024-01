Μια μερίδα οπαδών της Ρόμα περίμενε τον Ζοσέ Μουρίνιο έξω από τον προπονητικό κέντρο της ομάδας, αποθεώνοντας τον κατά τη διάρκεια της αποχώρησης του.

Σαν «βόμβα» έσκασε το πρωί της Τρίτης η απόλυση του Ζοσέ Μουρίνιο από τη Ρόμα. Έπειτα από 2,5 χρόνια στους «τζιαλορόσι», η διοίκηση της ομάδας αποφάσισε να απομακρύνει τον Πορτογάλο τεχνικό, ευχαριστώντας τον για την προσφορά του στον σύλλογο.

Η κακή αγωνιστική κατάσταση της Ρόμα από την αρχή της σεζόν οδήγησε τη διοίκηση να πάρει την απόφαση να απομακρύνει τον Πορτογάλο προπονητή, ο οποίος ωστόσο θα έχει για πάντα ξεχωριστή θέση στις καρδιές των φιλάθλων. Αυτό αποδείχθηκε και σήμερα, καθώς μια μερίδα οπαδών των «τζιαλορόσι» περίμενε τον «Special One» έξω από το προπονητικό κέντρο της ομάδας.

Οι οπαδοί της Ρόμα αποθέωσαν τον Μουρίνιο, τον ευχαρίστησαν και κατά την αποχώρηση του τον χειροκρότησαν, δείχνοντας έμπρακτα την αγάπη και τον σεβασμό τους προς τον Πορτογάλο τεχνικό ο οποίος κατάφερε να κατακτήσει με τους «τζιαλορόσι» το Conference League.

José Mourinho leaving Roma's training camp for one last time.



Damn..💔pic.twitter.com/IdA2Xz6Myz