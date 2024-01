Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Ρόμα αποτελεί ο Ζοσέ Μουρίνιο!

«Βόμβα» από το πουθενά από την Ρώμη! Ο Ζοσέ Μουρίνιο αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Ρόμα με κάθε επισημότητα! Μια είδηση την οποία έκανε γνωστή η ιταλική ομάδα με επίσημη ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τη Ρόμα ο Πορτογάλος προπονητής αποτελεί ήδη παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ομάδας, ανατρέποντας έτσι όλα τα προγνωστικά που ήθελαν τις δύο πλευρές να συζητάνε την ανανέωση της συνεργασίας του. Ο Μουρίνιο είχε συμβόλαιο με τους «τζιαλορόσι» έως το καλοκαίρι, ωστόσο η διοίκηση της ιταλικής ομάδας αποφάσισε να διακόψει πρόωρα τη συνεργασία με τον έμπειρο Πορτογάλο προπονητή.

Με τους «τζιαλορόσι» ο «Special One» κατάφερε να κατακτήσει το Conference League τη σεζόν 2021/21, επαναφέροντας τον σύλλογο στους τίτλους, μετρώντας συνολικά 138 αγώνες ως προπονητής της Ρόμα με 68 νίκες, 30 ισοπαλίες και 40 ήττες.

Σύμφωνα με τα πρώτα σενάρια, φαβορί για την αντικατάσταση του Πορτογάλου προπονητή είναι ο Ντανιέλε Ντε Ρόσι!

AS Roma can confirm that José Mourinho and his coaching staff will leave the club with immediate effect.



Further updates on the new First Team coaching staff will follow imminently.



📄 https://t.co/NtBTn4ugRm#ASRoma pic.twitter.com/HgkyuYEAb3