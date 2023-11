Ο Στέφανο Πιόλι δεν έχει πολλές επιλογές στην επίθεση εν όψει Φιορεντίνα και δεν αποκλείεται να στρέψει την προσοχή του στον 15χρονο «σίφουνα» Φραντσέσκο Καμάρντα!

Είναι ένα από τα ονόματα που κάνουν τον γύρω του κόσμου τα τελευταία χρόνια, παρότι δεν έχει κάνει ακόμα το επαγγελματικό του ντεμπούτο. Ο λόγος για το next big thing του ιταλικού ποδοσφαίρου, Φραντσέσκο Καμάρντα!

Το 15χρονο αστέρι της Μίλαν με τα 500+ γκολ στις μικρές ηλικιακές κατηγορίες των «ροσονέρι», ενδέχεται να γράψει ιστορία και να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα. Σύμφωνα με τα ιταλικά Μέσα και τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι πολλές απουσίες που έχει να διαχειριστεί ο Στέφανο Πιόλι στην επίθεση, εν όψει Φιορεντίνα. Όπως αποκαλύπτει ο έγκυρος Ιταλός ρεπόρτερ, ο Καμάρντα προπονείται τις τελευταίες ημέρες με την πρώτη ομάδα και «ψήνεται» για να είναι έτοιμος, εάν τον χρειαστεί ο Ιταλός προπονητής.

Ο 15χρονος Καμάρντα έχει σπάσει όλα τα κοντέρ με τις μικρές ηλικιακές κατηγορίες της Μίλαν, σκοράροντας ασταμάτητα.

🚨🔴⚫️ AC Milan are considering to call 2008 born Italian talent Francesco Camarda as part of the first squad for the upcoming game vs Fiorentina.



Camarda, 15 years old — already scored 3 goals vs PSG and Newcastle in Youth League.



New deal will also be offered soon. pic.twitter.com/tZpAmVHEVT