Ίντερ και Μίλαν χτίζουν το γήπεδο «Τζενεράλι» με κόστος ύψους δυο δισ. ευρώ!

Ίντερ και Μίλαν αλλάζουν στέγη από τη σεζόν 2031/2032, με το κόστος του νέου γηπέδου «Τζενεράλι» να υπολογίζεται στα δυο δισεκατομμύρια ευρώ!

Ίντερ και Μίλαν ετοιμάζονται να αλλάξουν ποδοσφαιρική στέγη. Αμφότερες έχουν πάρει την απόφαση να εγκαταλείψουν το ιστορικό «Σαν Σίρο» και θα χτίσουν από κοινού το γήπεδο «Τζενεράλι», τα έργα του οποίου αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο 2028.

Το νέο γήπεδο αναμένεται να χτιστεί δίπλα στο ιστορικό «Σαν Σίρο» και προβλέπεται να ανοίξει για πρώτη φορά τις πύλες του την αγωνιστική περίοδο 2031/2032, με το παλιό γήπεδο που κοσμεί προς το παρόν το Μιλάνο να κατεδαφίζεται μερικώς μετά την ολοκλήρωσή του.

Το κόστος του νέου γηπέδου πάντως κινείται στη... στρατόσφαιρα. Σύμφωνα με το «Athletic», η ανέγερση του «Τζενεράλι» πρόκειται να κοστίσει κοντά στα δυο δισεκατομμύρια ευρώ, με τις δυο ομάδες να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να το δουν να παίρνει σάρκα και οστά μέσα στα επόμενα χρόνια.

Προς την οικονομική τους ανακούφιση πάντως έχουν πουλήσει ήδη τα δικαιώματα ονομασίας στην ασφαλιστική εταιρεία Generali έως το 2052, σε μια συμφωνία που αναμένεται να βάλει στα ταμεία τους το ποσό των 650 εκατομμυρίων ευρώ.

Inspired by Milano's architectural heritage and designed for the future. Generali Stadium brings together design, innovation, and sustainability in one of the most ambitious projects ever envisioned for the city. @GENERALI https://t.co/NYAS3eiTMT — AC Milan (@acmilan) October 29, 2026

Το όνομα της Generali θα αναγράφεται στην εξωτερική όψη του γηπέδου το οποίο θα έχει μορφή μίας κερκίδας σε σχήμα λεκάνης, τοποθετημένης πάνω σε υπερυψωμένη βάση, ενώ η εξωτερική πλευρά του θα έχει εξαγωνικό σχήμα. Η χωρητικότητά του θα ανέρχεται στους 71.500 θεατές, με τις εξέδρες να είναι πολύ απότομες, με κλίση 37°, στα πρότυπα του περίφημου «Κίτρινου Τείχους» (Yellow Wall) της Ντόρτμουντ.

Μόλις οι εργασίες ολοκληρωθούν και οι δυο ομάδες μετακομίσουν στη νέα τους έδρα, το Σαν Σίρο θα κατεδαφιστεί μερικώς και θα διατηρηθεί μονάχα ένα μικρό μέρος του που θα μετατραπεί σε μουσείο.