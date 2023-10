Η Μίλαν πρόσθεσε τον Ολιβιέ Ζιρού στη λίστα με τους τερματοφύλακες στο τμήμα της ομάδας στην επίσημη ιστοσελίδα και την εφαρμογή.

Μετά την απίθανη εμφάνισή του κόντρα στη Τζένοα ως... τερματοφύλακας ο Ολιβιέ Ζιρού προστέθηκε επίσημα από τους «ροσονέρι» στη λίστα με τους κίπερ της στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου!

Με το παιχνίδι της Τζένοα με τη Μίλαν στο 9ο λεπτό των καθυστερήσεων και τους φιλοξενούμενους να προηγούνται με 1-0, Μενιάν είδε την απευθείας κόκκινη κάρτα για σκληρή γονατιά στον Εκουμπάν. Ο Πιόλι είχε ολοκληρώσει τις αλλαγές του και αναγκαστικά ο... Ολιβιέ Ζιρού πήρε θέση κάτω από τα δοκάρια.

Η επέμβαση του Γάλλου επιθετικού ήταν εντυπωσιακή και οι Μιλανέζοι αποφάσισαν να τον προσθέσουν στη λίστα με τους τερματοφύλακες της ομάδας στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου, ενώ και η φανέλα των τερματοφυλάκων με το όνομά του εμφανίζεται σε όλα τα σημεία πώλησης.

Milan have added Giroud in the list of goalkeepers in the squad section on the official website/app 😂 pic.twitter.com/jw9qKVTqL3